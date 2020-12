Quand Alex Smith entrera sur le terrain pour affronter les 49ers de San Francisco pour la deuxième fois depuis son échange il y a plus de sept ans, peu de choses vous sembleront familières.

La formation et le personnel des entraîneurs auront complètement changé lorsque Washington (5-7) affrontera San Francisco (5-7) dimanche dans un affrontement d’équipes se battant pour une place en séries éliminatoires. Même l’emplacement sera différent, les Niners jouant temporairement leurs matchs à domicile en Arizona après avoir été expulsés de leur stade à domicile à cause de coronavirus protocoles.

Je ne pense pas que cela signifie quoi que ce soit à ce stade, a déclaré Smith à propos de l’équipe qui l’a repêché au premier rang en 2005. C’est si loin. J’ai hâte de voir la poignée de gars qui sont toujours là. Ajoutez à cela le fait que vous jouiez en Arizona, cela le rend même évidemment plus différent.

Smith a déclaré que son séjour à San Francisco semblait être une vie passée. Il a vécu beaucoup de choses depuis qu’il a été échangé à Kansas City en 2013 après avoir perdu son emploi de départ au profit de Colin Kaepernick.

Il a passé cinq années surtout réussies avec les Chiefs, se rendant aux séries éliminatoires quatre fois, avant d’être échangé à Washington pour faire place à Patrick Mahomes.

Smith a pris un bon départ à Washington en 2018 avant qu’une horrible blessure à la jambe menaçant sa carrière ne l’ait écarté pendant plus d’un an. L’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, a déclaré que le retour des Smiths lui avait valu autant de respect que n’importe quel joueur.

Pour lui, traverser ce qu’il a vécu et vouloir toujours revenir, ce n’est certainement pas une question d’argent, a déclaré Shanahan. Le gars fait très bien dans ce domaine. Ce n’est pas quelque chose qu’il avait à faire. Cela montre pourquoi il a réussi dans tout ce qu’il a fait.

Ce succès n’a pas toujours été là au cours de ses huit années à San Francisco. Il a lutté tôt sur le terrain, a été confronté à des blessures et à des entraîneurs qui ne l’ont pas toujours mis dans la meilleure position pour réussir ou montrer sa confiance en ses capacités.

Smith a surmonté tout cela et a aidé les Niners à atteindre le match de championnat NFC lors de la saison 2011 avant de perdre son emploi de titulaire au profit de Kaepernick au milieu de la saison suivante après une commotion cérébrale. Cela a laissé Smith en tant que spectateur pour le Super Bowl cette saison et a finalement conduit à la fin de son tour de montagnes russes avec San Francisco.

C’était dur, vraiment dur, dit-il. Je ne souhaite cela à personne. Je pense que cela fait certainement partie des raisons pour lesquelles j’essaie d’aider les jeunes QB. Je ne veux pas que quiconque passe par là. C’était très, très difficile. C’était une route difficile à parcourir et j’en ai beaucoup appris. Mais je ne pense pas que ce soit totalement nécessaire. Je ne pense pas que ça devait être comme ça, avec le recul. Une grande partie de cela était également de ma faute. J’en ai beaucoup appris à ce moment-là, mais il ne doit pas en être ainsi.

SEMAINE DE LA RÉUNION

Smith n’est pas le seul joueur à affronter son ancienne équipe. Les Niners ont quitté le plaqueur Trent Williams et l’ailier serré Jordan Reed affrontera Washington après avoir quitté cette intersaison. Williams a siégé l’année dernière dans un différend médical avec le front office avant de finalement se frayer un chemin dans un métier. Reed est parti en tant qu’agent libre, et les deux ont contribué aux 49ers, Williams intervenant pour remplacer l’ancien Pro Bowler Joe Staley.

C’est un leader très fort dans ce vestiaire, a déclaré le quart Nick Mullens. Il prend la parole lorsque des choses doivent être dites. De toute évidence, son CV parle de lui-même. Mais je suis très reconnaissant qu’il ait eu mon côté aveugle.

MOITIÉ MOITIÉ

Washingtons était une équipe complètement différente avant et après la mi-temps. Le schéma a été établi lors de la semaine 1: 17-7 à la baisse après la première mi-temps, Washington est revenu pour battre Philadelphie en devançant les Eagles 20-0 en seconde période. Et cela a continué jusqu’à présent: le club de Ron Riveras a perdu 14-3 contre Pittsburgh après deux trimestres lundi, mais est revenu pour gagner en surpassant les Steelers 20-3 le reste du temps.

Pour la saison, Washington traîne en moyenne de 15,3 à 8,2 après la première mi-temps, mais prend le dessus sur ses adversaires par une marge de 13,8 à 6,3 en seconde période.

Rivera a dit qu’il adorait avoir des démarrages rapides, puis a ajouté avec un petit rire: cela semble fonctionner pour nous, alors je suppose que cela pourrait faire partie de notre stratégie à l’avenir.

PLUS D’UN

À l’approche du dernier match des Washington, Terry McLaurin a mené le club dans les prises, les cibles et les verges en recevant de larges marges. Et il le fait toujours, même après avoir été tenu à deux réceptions pour 14 verges par Pittsburgh. Mais l’attention portée à McLaurin a aidé l’ailier serré Logan Thomas (9 attrapés, 98 verges, TD) et le demi offensif JD McKissic (10 attrapés, 70 verges) à avoir des jours de carrière.

Plus ils le respectent, plus il y aura d’opportunités pour ses coéquipiers, a déclaré Rivera. C’est la seule chose pour laquelle Terry n’est pas frustré. Il comprend cela. Il sort et savoure la chance de se créer des occasions de jouer.

