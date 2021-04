Alex Smith a mis du temps sur sa carrière dans la NFL

Alex Smith, le joueur de retour de l’année de la NFL en 2020, a annoncé sa retraite 16 ans après avoir été le premier choix du repêchage de la NFL.

Les anciens 49ers de San Francisco, les Chiefs de Kansas City et le quart-arrière de l’équipe de football de Washington ont annoncé la nouvelle lundi dans une vidéo publiée sur Instagram.

Smith a conduit Washington aux séries éliminatoires plus de deux ans après la blessure dévastatrice qu’il a subie lors de la 11e semaine de la saison 2018. Il a eu besoin de 17 chirurgies pour sauver sa jambe, réparer la blessure et combattre une infection potentiellement mortelle.

«Il y a deux ans, j’étais coincé dans un fauteuil roulant, regardant ma jambe mutilée, me demandant si je pourrais un jour faire une nouvelle marche ou jouer avec mes enfants dans la cour», a-t-il déclaré.

«Sur un jeu de routine, j’ai presque tout perdu. Mais le football ne m’a pas laissé abandonner.

« Ce n’est pas seulement un jeu. Ce n’est pas seulement ce qui se passe entre ces lignes blanches un dimanche après-midi. Il s’agit des défis et de l’engagement dont ils ont besoin. Il s’agit de savoir à quel point vous pouvez vous pousser et à quel point vous pouvez vous pousser. Il s’agit du lien entre ces 53 gars dans les vestiaires et tous les autres membres de l’organisation. Il s’agit de vous engager pleinement dans quelque chose de plus grand. «

Smith a rebondi après une grave blessure

Washington l’a libéré le mois dernier. Smith est devenu un agent libre et cette décision a permis au club d’économiser près de 15 millions de dollars par rapport au plafond salarial de 2021.

Smith, qui aura 37 ans le mois prochain, a commencé la saison 2020 en tant que quart-arrière de la troisième corde de Washington. L’équipe s’est tournée vers Kyle Allen après que Dwayne Haskins ait été inefficace, et Smith a pris le relais après qu’Allen ait subi une blessure de fin de saison au cours de la semaine 9.

Il a disputé huit matchs de saison régulière, en commençant six, et a complété 168 des 252 passes (66,7 pour cent) pour 1 582 verges et six touchés. Il n’a pas pu jouer dans la défaite de Washington contre les Buccaneers de Tampa Bay en raison d’une blessure au mollet.

Choix n ° 1 au repêchage de la NFL 2005 par San Francisco, Smith a été 99-67-1 en tant que partant et a réussi 35650 verges et 199 touchés en 174 matchs avec les 49ers (2005-2012), les Chiefs de Kansas City (2014- 2017) et Washington.

