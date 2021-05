Alex Simmons: RFL a besoin d’une plus grande diversité dans les panels disciplinaires traitant de propos racistes présumés | Actualités de la Ligue de Rugby

33:53



Karen Moorhouse, responsable de la réglementation de RFL, et Alex Simmons, membre du conseil d’administration de RFL pour la diversité et l’inclusion, se joignent à Brian Carney pour discuter de la gestion de l’interdiction de Tony Clubb pour l’utilisation d’un «langage inacceptable basé sur l’origine nationale ou ethnique».

Alex Simmons pense que les panels RFL traitant des cas de racisme présumé sur le terrain devraient être plus diversifiés pour s’assurer qu’ils peuvent pleinement apprécier l’effet que de tels commentaires peuvent avoir.

L’attaquant de Wigan, Tony Clubb, a été cette semaine interdit de huit matches et condamné à une amende de deux semaines de salaire pour avoir utilisé « un langage inacceptable basé sur l’origine nationale ou ethnique » dans des remarques qu’il a faites à Andre Savelio du Hull FC lors du match de Super League entre les deux équipes.

Alex Simmons, membre du conseil d’administration de RFL pour la diversité et l’inclusion, déclare que les comités disciplinaires traitant du racisme présumé doivent être plus diversifiés

Simmons – qui est le chef d’équipe de l’équipe de la Jamaïque et est également membre du conseil d’administration de la diversité et de l’inclusion de RFL – a pris part à une discussion avec la responsable de la réglementation de RFL, Karen Moorhouse, qui a été médiatisée par Brian Carney de Sky Sports avant le quart de Challenge Cup de vendredi soir. -finale entre St Helens et Huddersfield.

Il a soulevé certaines préoccupations majeures concernant la composition des comités disciplinaires, qui sont plus habitués à porter un jugement sur les infractions aux règles que le langage raciste.

« Il y a un manque de diversité sur le panneau lui-même, ce qui ne vous donne pas l’expérience vécue et la compréhension de la façon dont ces commentaires feraient ressentir un individu », a déclaré Simmons. Sky Sports.

«Vous avez une perspective très différente après avoir marché dans ces chaussures.

« Je crois qu’un panel traitant d’un cas comme celui-ci devrait contenir un groupe diversifié. »

Simmons était également mécontent de la peine infligée à Clubb, qui, selon lui, aurait dû intégrer un plus grand niveau d’éducation et de formation sur la question des abus racistes.

« Je suis déçu de la façon dont cela a été communiqué », a ajouté Simmons.

«La phrase elle-même, pour moi, aurait dû avoir une formation obligatoire sur la diversité et un certain soutien pour Tony, avec une certaine éducation autour d’elle.

«Pour dire ces mots, ne sachant pas le mal qu’ils ont causé à André et la nature raciste de ces mots, le plus gros problème est qu’il ne sait pas que c’est une remarque raciste.

«Cela se résume à l’éducation et à la formation.

« Tony Clubb est un mec génial – je le connais depuis longtemps et je ne pense pas que ce soit une personne raciste – mais il a fait une remarque raciste. »

Karen Moorhouse, Chief Regulatory Officer de RFL

Moorhouse a souligné le niveau d’expérience de ceux qui ont présidé le panel disciplinaire, mais a noté que le cas a souligné qu’il reste encore beaucoup à faire.

« Il est important de noter le niveau de connaissance de ce panel. Il était présidé par le juge Guy Kearl, l’un des juges les plus chevronnés de ce pays », a-t-elle déclaré.

«Les panels reçoivent une formation. Aussi loin que je me souvienne, nous avons suivi une formation dans les panels disciplinaires chaque année et un thème constant est la formation à la diversité et à l’inclusion.

« Cela dit, l’un des points d’apprentissage de cette affaire est l’éducation tout au long du match.

«De même, avec les joueurs, nous avons fait un module obligatoire de diversité et d’inclusion pour tous les joueurs professionnels au début de cette année, mais nous pouvons toujours faire plus.

« D’après mes conversations avec les gens du jeu, il y a un réel désir et une réelle volonté d’apprendre dans tout le sport. »

Simmons a également réitéré son désir d’avoir vu Clubb et Savelio s’engager l’un avec l’autre en dehors du terrain afin de créer une meilleure compréhension des problèmes impliqués.

« Avec cette affaire, c’était une telle opportunité de faire preuve de compassion, de faire preuve d’éducation, de montrer son soutien », a déclaré Simmons.

«J’aurais préconisé de réunir les deux joueurs, des excuses de Tony, filmer. Les fans apprendraient et Tony apprendrait.

«Laissez André lui parler de son héritage et de sa culture polynésienne et pourquoi ces commentaires ont été si blessants.

« Donnez-lui ce niveau d’éducation, laissez-le faire du travail communautaire – cela va changer les sentiments des gens. »

