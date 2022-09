Alex Scott retient ses larmes sur The One Show alors qu’elle rompt le silence sur la “relation” avec sa coéquipière des Lionnes Kelly Smith

ALEX Scott a été vue en train de retenir ses larmes alors qu’elle parlait de son nouveau livre sur The One Show mercredi soir.

L’ancienne footballeuse professionnelle a rompu son silence sur sa “relation” avec la coéquipière de ses Lionnes Kelly Smith.

Alex, 37 ans, a révélé qu’elle était “follement et profondément amoureuse” de Kelly, 43 ans, au cours de leur relation secrète à long terme en tant que jeunes joueurs.

Écrivant dans son nouveau livre How (Not) To Be Strong, Alex a déclaré qu’elle avait inclus le segment car c’était “une grande partie de sa vie”.

Maintenant, l’ancienne joueuse d’Arsenal a rompu son silence sur la relation alors qu’elle s’asseyait pour discuter de son autobiographie – publiée cette semaine.

En discutant avec Alex Jones et Jermaine Jenas dans The One Show, Alex a retenu ses larmes en partageant plus de détails sur le livre.

“J’étais dans un endroit vraiment sombre”, a-t-elle admis à propos d’une période difficile de sa vie en 2018, alors qu’elle faisait face à des années d’abus dans son enfance.

“J’étais tellement triste et absorbé par beaucoup de choses. J’avais aussi beaucoup d’alcool et je me disais “Je ne peux pas continuer comme ça”, alors j’ai fait [go to therapy].”

Devenue émotive, Alex s’est adressée à son enfance: «Je mets toujours ce front comme, je n’ai jamais voulu que quelqu’un se sente désolé pour moi – donc je disais toujours un peu aux gens mais pas que je craignais pour ma vie.





Alors qu’elle fondait en larmes, la footballeuse s’est arrêtée au milieu de sa phrase pour ajouter : “Je sais que c’est censé être un spectacle de lumière, je suis désolé les gars.”

Changeant de sujet, l’hôte Jermaine l’a ensuite interrogée sur sa relation avec Kelly, qu’Alex a jaillie comme l’aidant à «briser le cycle» de la violence dans sa famille.

S’adressant au chapitre pour la première fois, elle a déclaré: “Je suis super privée et je continuerai à l’être aussi dans mes relations.

“J’ai décidé d’écrire ce chapitre parce que je faisais ce livre et j’avais l’impression de tricher – pas seulement moi-même mais tout le monde – si je n’incluais pas cela parce que c’était une si grande partie de ma vie.

“Il s’agit de moi tombant profondément amoureux. Il y a tellement de parties qui se sont poursuivies – les relations que j’en ai tirées, et j’avais besoin de changer, j’avais besoin de briser le cycle.

“Je ne savais pas que certaines parties de cette relation m’avaient vraiment affecté tout au long de ma vie.”

Cela vient après qu’Alex ait révélé qu’elle était tombée “follement et profondément amoureuse” de sa co-vedette des Lionnes – qualifiant la romance de “partie importante de sa vie”.

Parlant d’écrire sur leur amour pour la première fois lors d’une conférence FANE dans l’est de Londres, Alex a déclaré: «J’ai fait des allers-retours pour savoir si j’écrirais réellement le chapitre.

“Mais alors c’était un de ces moments, j’écris ce livre et je veux tout raconter. Je pensais que je vous tromperais tous si je ne mettais pas ça là-dedans. Et pour moi, c’est comme cette première histoire d’amour, je suis tombé follement et profondément amoureux.

“Et oui, il y a ce chagrin et ces choses, mais c’est une grande partie de ma vie et je ne reviendrais pas en arrière et je ne changerais pas cela.

“Parce que ce sentiment d’amour et cette excitation et ce qu’il vous donne, il fallait qu’il soit là-dedans.”

Alex n’a jamais parlé de sa sexualité auparavant et ses proches ont dit qu’elle était ouverte à sortir avec des hommes et des femmes.

Une source a déclaré: “Alex sort avec des hommes et des femmes et ne se qualifie de rien. Ce n’est pas sa grande histoire de coming-out, mais c’était un chapitre de sa vie qu’elle voulait inclure dans son livre parce que cela a eu un tel impact sur elle.

