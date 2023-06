Alex Scott: Pourquoi West Ham et d’autres veulent le «starboy» de Bristol City malgré des frais exceptionnels potentiels | Nouvelles du football

Lorsque les clubs de Premier League ont été liés pour la première fois à Alex Scott de Bristol City plus tôt cet été, les médias sociaux étaient inondés de blagues sur les raisons pour lesquelles ils chercheraient à signer un joueur à la retraite d’Arsenal et d’Angleterre.

Scott, né à Guernesey, a du rattrapage à faire pour égaler la renommée de son homonyme, mais le fait que West Ham, entre autres, envisage de rencontrer l’évaluation publique de 25 millions de livres sterling de City pour le joueur de 19 ans suggère que son action n’en va qu’un. chemin.

Ce genre de somme est beaucoup moins accrocheur dans le championnat ces jours-ci, mais représente toujours une dépense importante pour un joueur qui vient tout juste de terminer sa deuxième saison complète à ce niveau et qui a à peine 100 matchs dans sa carrière professionnelle.

Il y a une bonne raison pour l’intérêt. Scott a battu Amad Diallo, prêté par Man Utd de Sunderland, au prix du jeune joueur de la saison EFL plus tôt cette année, au grand dam de son rivalet a été évoqué par le patron de Robins Nigel Pearson, pas un homme à mâcher ses mots, en tant que futur international après avoir déjà aidé les U19 anglais à remporter le titre des Championnats d’Europe en 2022.

« C’est juste un talent tout à fait unique et il a un tempérament très impressionnant », a déclaré Pearson Bristol en direct. « Je pense qu’il est destiné au plus haut niveau, mais le football vous dicte ce qui va se passer car vous ne pouvez pas toujours contrôler votre propre destin. »

Pour le moment, les Robins cherchent désespérément à lier Scott à un nouvel accord, son contrat existant devant expirer en 2025, mais pourraient devoir encaisser leur joyau de la couronne le plus tôt possible.

Il a même été salué par le manager de Manchester City, Pep Guardiola, qui l’a qualifié de « joueur incroyable » après la victoire des triples vainqueurs de la FA Cup à Ashton Gate en février.

Les critiques donnent beaucoup d’optimisme, mais un balayage rapide des statistiques du milieu de terrain avant-gardiste ne donne pas beaucoup d’indications sur ce qu’il est. Un but et quatre passes décisives en 40 matchs de championnat ne feront pas tourner trop de têtes à eux seuls.

C’est en partie parce que cette «Rolls Royce» polyvalente, arrachée au huitième rang de Guernesey il y a trois ans grâce à des relations avec le propriétaire de City, est déjà un package complet – un exploit pour un joueur qui n’aura pas 20 ans avant août.

Après cette rencontre avec Man City, Scott a révélé Jack Grealish comme son idole du football, et l’homme de 100 millions de livres sterling serait bien placé pour apporter de la sympathie au joueur le plus fautif du championnat en 2022/23.

Comme pour Grealish en Premier League, ce record découle de son sang-froid, de son toucher et de son contrôle rapproché qui sont déjà parmi les meilleurs de la division – seuls 10 milieux de terrain ont effectué plus de prises la saison dernière. Sa capacité à dépasser les joueurs adverses est quelque chose que peu d’autres dans le championnat peuvent égaler, et offre déjà des indices de classe Premier League.

Qu’il se démarque est d’autant plus impressionnant qu’il n’a pas toujours joué son rôle de prédilection, dans le trou derrière un leader. Scott a également été déployé dans un milieu de terrain deux, à l’extérieur et même à l’arrière tout au long de la campagne, en raison de la campagne de blessures de City et de sa propre aptitude à remplir une variété de rôles.

Une partie de cela gonfle son classement défensif élevé parmi les milieux de terrain du championnat, en particulier 77 plaqués, seulement neuf de moins que le présentateur promu de Luton Marvelous Nakamba. De même, cela sert à mettre en évidence les compétences défensives qu’il a dans son arsenal au-delà du jeu de possession assuré qui a attiré l’attention de l’élite.

Son importance pour Bristol City n’a pas été sans rappeler Alexis Mac Allister à Brighton, presque aussi précieux sans le ballon qu’avec lui. Même en tenant compte de cet assortiment de rôles, il a récupéré le ballon dans le dernier tiers 24 fois la saison dernière, défendant de l’avant – et possédant la qualité de blesser toute opposition une fois qu’il a fait un tacle.

Image:

Scott était le premier choix du milieu de terrain anglais U20 lors de la Coupe du monde de cet été en Argentine





Sous les chiffres, Scott est tout simplement un footballeur très talentueux, capable et désireux de prendre le ballon au demi-tour et dans des espaces restreints, avec la confiance et la ruse pour battre un homme et la qualité pour choisir une passe. Il a créé 38 occasions pour ses pairs la saison dernière, le plus grand nombre de joueurs de l’équipe de Bristol City.

Jusqu’à présent, peu de faiblesses évidentes de son jeu se sont manifestées – il ne serait probablement pas très utile entre les bâtons, bien que l’ancien n ° 1 de City Dan Bentley, qui a quitté le club pour les Wolves en janvier, puisse même être en désaccord avec cela.

Le gardien de but a même commencé à faire appel publiquement à son ancien collègue, les Wolves faisant partie de ceux qui souhaitent organiser un déménagement estival.

Bentley n’a jamais été susceptible de dénigrer un ancien coéquipier lorsqu’on lui a posé des questions sur une éventuelle réunion, mais il n’a pas non plus eu à parler avec autant d’enthousiasme à propos de l’adolescent.

« Si on me le demandait, je dirais de sortir le chéquier », a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est un joueur absolument phénoménal avec le monde à ses pieds, j’ai vu tous les applaudissements récemment, il peut aller jusqu’au bout et il le devrait parce que c’est un joueur magnifique. »

Un passage à la grande époque est encore loin d’être terminé. Le PDG de Bristol City, Phil Alexander, a déclaré Bristol en direct cette semaine, le club n’a reçu aucune offre formelle et a déjà préparé deux stratégies de recrutement pour cet été – l’une sans le milieu de terrain affectueusement nommé « Starboy » à Ashton Gate et l’autre avec lui restant, pour cette fenêtre de transfert au moins.

Mais avec l’intérêt qui commence à se développer près de deux mois avant la nouvelle saison de Premier League, il semble inévitable qu’au moins un prétendant teste la résolution des Robins avant le jour de la date limite de transfert.

Patron Pearson, au moins, conserve un certain optimisme qu’il pourrait rester à Ashton Gate au-delà de l’été. « Ce serait bien pour nous d’avoir une chance d’obtenir une promotion la saison prochaine avec tous nos jeunes joueurs encore là », a-t-il déclaré. BBC Radio Bristol.

Mais avec le monde très conscient du talent de son équipe dans leur dynamo de milieu de terrain, cela semble de plus en plus un espoir plutôt qu’une attente.