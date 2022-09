Alex Scott de The One Show retient ses larmes alors qu’elle raconte avoir touché le fond lors d’une bataille contre l’alcool

ALEX Scott a refoulé ses larmes en détaillant l’inspiration derrière ses nouveaux mémoires dans une interview en larmes sur The One Show.

L’ancienne star d’Arsenal publiera cette semaine ses tout nouveaux mémoires, How (Not) to Be Strong.

Bbc

Alex Scott a refoulé ses larmes en détaillant l’inspiration derrière ses nouveaux mémoires[/caption]

Bbc

L’ancienne star d’Arsenal sortira son livre cette semaine[/caption]

Les mémoires, selon Alex, présentent un souvenir honnête de son parcours difficile depuis l’East End pour devenir un nom connu dans le domaine de la radiodiffusion.

Dans son interview émouvante sur The One Show, Alex a parlé de certains des points les plus sombres de sa carrière.

Alex est devenue en larmes lors de sa conversation avec Alex Jones alors qu’elle se souvenait de ses difficultés avec l’alcool et les trolls en ligne dans les moments les plus difficiles de sa carrière.

Le présentateur a commencé par la féliciter d’avoir mis à nu certains de ses souvenirs les plus personnels dans ses nouveaux mémoires.

EN SAVOIR PLUS SUR LE ONE SHOW HOMME NOUVEAU Les téléspectateurs de One Show distraits alors que Jeff Bridges parle de la bataille pour la santé ARRÊTE TOUT DE SUITE Les fans de One Show disent tous la même chose à propos de l’accent de Mel C

“Déjà, tu expliques que je deviens émotif à ce sujet”, a admis Alex.

“Parce que je n’ai jamais voulu que quelqu’un se sente désolé pour moi.”

Le livre du diffuseur détaille ses luttes contre l’alcoolisme ces dernières années ainsi que son enfance tumultueuse.

Alex a révélé qu’elle n’avait appris que récemment à être vulnérable et ouverte à propos de ses expériences difficiles de son passé.

Elle a expliqué: «C’était toujours: ‘Mettez-vous sur le devant. Je vais bien, je suis indépendant, je peux tout surmonter.





“Mais, je pense, depuis les deux dernières années, j’ai suivi mon propre cheminement personnel.

“J’ai écrit le livre parce que je voulais que ma mère en soit libérée, maintenant. Je veux que ma mère sente qu’elle a le reste de sa vie à vivre.

« Et pour moi d’être libre de toutes les émotions et de toute la lourdeur de tout cela. Donc, je suis excité pour, maintenant, ce prochain chapitre.

Bbc

Alex a fait des aveux courageux dans son nouveau livre[/caption]