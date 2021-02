Alex Salmond vise Nicola Sturgeon

Son apparition était très attendue et ses paroles accablantes. Alex Salmond a affirmé que la direction de l’Écosse avait laissé tomber le pays et a suggéré qu’il n’était pas apte à le conduire à l’indépendance. Dans sa déclaration liminaire à l’enquête Holyrood sur l’enquête bâclée du gouvernement écossais sur les allégations d’inconduite sexuelle contre lui, l’ancien premier ministre a déclaré que le personnel était en faute plutôt que les institutions. M. Salmond a critiqué Nicola Sturgeon pour avoir utilisé une conférence de presse Covid pour « remettre en question efficacement le résultat d’un jury ». Lisez la suite pour un résumé des preuves et notre blog en direct a un compte coup par coup.

Une dose unique de Pfizer peut réduire le risque de transmission de 75%

Une seule dose du vaccin Pfizer semble réduire le risque de transmission de Covid de trois quarts, selon des recherches de l’Université de Cambridge. Les scientifiques ont déclaré que les résultats étaient « dramatiques » et ont montré que les vaccins offraient un moyen de sortir du verrouillage et « un avenir bien meilleur ». Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Matt Hancock a déclaré que le nombre de cas était désormais tombé à un sur 145 personnes et que le taux de déclin se poursuivait, bien qu’il ralentisse. Le secrétaire à la Santé a ajouté que 19 millions – 35% – de tous les adultes à travers le Royaume-Uni ont reçu un vaccin, mais le professeur Jonathan Van-Tam a dit aux gens « ne gâchez pas cela maintenant » en émettant un avertissement sur la violation des règles avec l’une de ses métaphores de marque.

Cependant, les enseignants, la police et les groupes ethniques ne seront pas prioritaires lors de la prochaine série de vaccinations, a confirmé le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation. Au lieu de cela, le programme se poursuivra par âge au milieu des craintes que la stratification par profession ou appartenance ethnique ralentisse le déploiement. Les dirigeants de la police ont accusé le gouvernement de « trahison profonde et préjudiciable » à propos du déploiement, mais Professeur Anthony Harnden expose l’argument pour continuer sur la voie liée à l’âge.

Entretien révélateur du prince Harry avec James Corden

Le prince Harry a révélé qu’il avait quitté la famille royale parce que cela «détruisait ma santé mentale» dans une interview révélatrice avec un ami proche James Corden. Interrogé par Corden comment il voit sa vie après le verrouillage, Harry, 36 ans, a déclaré: « Ma vie sera toujours consacrée au service public et Meghan s’y est inscrite. » Le segment de pally, qui a été diffusé sur CBS Late Late Show hier soir, est le point culminant d’une longue bromance, peut-être improbable entre Harry et Corden. Lisez leur histoire en Bethan Holt détaille comment Meghan a adopté la tendance «robe de sieste» pour son camée dans l’émission. Bien sûr, l’interview intervient alors que la reine fait une rare intervention dans la vie publique concernant les vaccinations. Voici une chronologie d’autres occasions où Sa Majesté est apparemment «intervenue».

Mariée Isil | Shamima Begum, l’écolière londonienne qui a fui pour rejoindre Isil, a perdu sa tentative légale de retourner au Royaume-Uni pour faire appel contre le retrait de sa citoyenneté britannique. La Cour suprême a accueilli une contestation contre la Cour d’appel après avoir statué que la seule façon pour la mariée djihadiste de faire appel de manière juste et efficace était de la laisser rentrer au Royaume-Uni.

Partout dans le monde: des troupes ont « tué des centaines » en Éthiopie

Des centaines de civils dans la région du Tigray déchirée par la guerre en Éthiopie ont été méthodiquement traqués et tués par des soldats de l’Érythrée voisine, a révélé un nouveau rapport accablant. Amnesty International affirme que les soldats érythréens ont convergé vers les zones résidentielles d’Axoum, avec l’ordre d’abattre immédiatement les hommes en âge de combattre. Détails ici.

Entretien du vendredi

