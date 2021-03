Partout dans le monde, les responsables de la santé ont déployé plus de 500 millions de doses de vaccin contre le coronavirus, bien que la pandémie continue de monter en flèche en Europe et en Amérique latine – où le Brésil a maintenant dépassé 300000 décès et le Mexique 200000. Le Bureau des statistiques nationales a déclaré que la prévalence des infections à Covid-19 en Angleterre ne diminuait plus et se stabilisait à environ une personne sur 340. Le programme de vaccination britannique a sans aucun doute été un succès jusqu’à présent, avec des restrictions assouplies à partir de lundi comme prévu. Pourtant, avec les pubs qui doivent rouvrir dans 18 jours, Ben Marlow dit que les propriétaires doivent résister au chantage des passeports pour les vaccins.

