Alex Salmond a refusé de dire s’il pensait que la Russie était à l’origine des empoisonnements de Salisbury Novichok en 2018 qui ont tué une femme et laissé son partenaire gravement malade.

L’ancien premier ministre écossais, qui a présenté une émission sur la chaîne de télévision publique russe RT depuis 2017, a déclaré qu’il ne savait tout simplement pas qui était responsable des attaques d’agent jamais lors d’une interview sur LBC.

« Ce que je suis heureux de dire, c’est que je ne crois pas que deux personnes associées au GRU étaient à Salisbury parce qu’elles voulaient visiter la cathédrale de Salisbury », a déclaré le nouveau chef du parti Alba au présentateur Iain Dale, après avoir été a demandé à plusieurs reprises son point de vue.

«Je ne pensais pas que c’était une histoire particulièrement convaincante», a-t-il ajouté.

Le spectacle Alex Salmond, produit par la société indépendante Slainte Media – détenue en copropriété par M. Salmond et l’ancienne députée SNP Tasmina Ahmed-Sheikh – est diffusé tous les jeudis sur RT UK à 7h30, 12h30 et 22h30.

M. Salmond a été accusé de «filer» pour la Russie au début du mois, après avoir refusé de répondre à des questions similaires de la BBC Ecosse concernant la culpabilité potentielle de Vladimir Poutine, ou de Moscou plus généralement, dans ce que l’on appelle généralement la tentative d’assassinat d’un ancien agent russe. Sergei Skripal et sa fille Yulia.

Alistair Carmichael, un député libéral démocrate écossais, a déclaré au début du mois que Salmond «était maintenant réduit à un apologiste du régime de Poutine».

Mais Salmond a toujours soutenu qu’il n’y avait aucune ingérence éditoriale dans la réalisation de son programme.

Dawn Sturgess, une mère de 44 ans, est décédée le 8 juillet 2018 à l’hôpital du district de Salisbury alors que son partenaire, Charlie Rowley, était malade après avoir été exposé à Novichok. Il a survécu.

Mme Sturgess et M. Rowley se sont effondrés après avoir rencontré un flacon de parfum jeté qui aurait été utilisé dans l’empoisonnement des Skripals.

Deux ressortissants russes sont accusés d’avoir voyagé au Royaume-Uni pour tenter d’assassiner M. Skripal avec Novichok, en essuyant la substance hautement toxique sur la poignée de la porte de sa maison de Salisbury. Les preuves rassemblées par les agences de renseignement ont conduit le gouvernement britannique à conclure que les hommes étaient des officiers du service de renseignement militaire russe, le GRU.

Les suspects – connus sous les pseudonymes Alexander Petrov et Ruslan Boshirov – ont été capturés par CCTV à Salisbury la veille de l’attaque.

Le logo pour RT ‘The Alex Salmond Show’ (YouTube / Alex Salmond)

Moscou a nié à plusieurs reprises toute implication, M. Poutine affirmant que les deux suspects étaient des civils, et le couple déclarant dans une interview qu’ils étaient des touristes visitant la cathédrale de Salisbury.

Novichok est un choix de poison bien connu, particulièrement populaire en Russie. Plus récemment, il a été utilisé dans la tentative d’assassinat présumée du critique du Kremlin Alexei Navalny – bien que M. Poutine et ses associés aient également nié toute implication dans cette attaque.

Ailleurs dans son entretien avec LBC, M. Salmond a semblé passer sous silence la gravité du renforcement militaire actuel de la Russie à la frontière ukrainienne.

«Je pense qu’il y a un différend international important entre la Russie et l’Ukraine», a-t-il déclaré. «Et je suis ravi que, contrairement à [former president Donald] Atout, [Joe] Biden a déclaré hier soir qu’il recherchait une relation sûre et stable avec la Russie.

Un ancien ambassadeur américain en Russie a déclaré lundi que M. Poutine risquait de déclencher une guerre en Europe s’il envahissait l’Ukraine.

L’interview de LBC est une série dans la perspective des élections de Holyrood en mai.

Salmond participe aux élections dans un parti séparatiste d’Alba, suite à sa scission acrimonieuse avec le SNP.

Il a été innocenté d’un certain nombre d’allégations d’agression sexuelle à la Haute Cour d’Édimbourg en mars 2020 et a été impliqué dans un conflit acharné avec le Premier ministre et ancien allié du SNP, Nicola Sturgeon, à propos de l’affaire et de ses conséquences.