Alex Salmond a affirmé qu’il y avait eu une tentative « malveillante et concertée » de le retirer de la vie publique, dans une soumission à une enquête du Parlement écossais.

L’ancien premier ministre allègue également que les personnes impliquées dans les efforts visant à nuire à sa réputation comprennent le mari et chef de cabinet de son ancien allié proche et successeur, Nicola Sturgeon.

Il a déclaré: «La conclusion incontournable est une tentative malveillante et concertée de nuire à ma réputation et de me retirer de la vie publique en Écosse.

«C’est une tentative qui, en fait, aurait réussi sans la protection du système judiciaire et des jurés et en particulier de la Cour de session et de la Haute Cour de justice.

«Cependant, sous-jacent à tout cela et peut-être le problème le plus grave de tous, il y a la suppression complète des barrières nécessaires qui devraient exister entre le gouvernement, les partis politiques et, en fait, les autorités chargées des poursuites dans tout pays qui respecte l’état de droit.»

Il n’a pas utilisé l’expression conspiration lui-même, en disant: «Je laisse aux autres la question de savoir ce qui est ou n’est pas un complot, mais je suis très clair dans ma position que la preuve appuie un effort délibéré, prolongé, malveillant et concerté parmi un plusieurs individus au sein du gouvernement écossais et du SNP pour nuire à ma réputation, même au point de me faire emprisonner.

«Cela inclut, pour éviter toute ambiguïté, Peter Murrell (directeur général), Ian McCann (responsable de la conformité) et Sue Ruddick (directrice des opérations) du SNP avec Liz Lloyd, chef de cabinet du premier ministre.

« Il y en a d’autres que, pour des raisons juridiques, je n’ai pas le droit de nommer. »

M. Murrell est également le mari de Mme Sturgeon.

M. Salmond a également affirmé que le coût pour le peuple écossais se montait à «plusieurs millions de livres et pourtant, personne dans tout ce processus n’a prononcé les mots simples qui sont parfois nécessaires pour renouveler et rafraîchir les institutions démocratiques -« Je démissionne ».

« Le Comité a maintenant la possibilité de se prononcer sur cette position. »

Son porte-parole a confirmé que, maintenant que son mémoire a été publié, M. Salmond témoignera devant la commission mercredi.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il n’y avait «pas la moindre preuve» que son prédécesseur en tant que premier ministre pouvait montrer pour prouver un complot contre lui.

Le comité Holyrood enquête sur la gestion par le gouvernement écossais des allégations de harcèlement contre M. Salmond, ce qui lui a valu un paiement de 512 000 £.

Mme Sturgeon a déclaré que Mme Salmond n’avait pas produit «la moindre preuve».

Elle a ajouté: «Désormais, devant le Parlement, la charge de la preuve incombe à Alex Salmond.

«Il est temps que les insinuations et les affirmations soient remplacées par des preuves réelles.