Alex Salmond affirme qu’il aurait pu «  détruire  » Nicola Sturgeon

Alex Salmond a affirmé qu’il aurait pu «détruire» la carrière politique du leader du SNP Nicola Sturgeon s’il l’avait voulu.

Le leader d’Alba a fait cette remarque étonnante dans un article de magazine américain se concentrant sur Mme Sturgeon et ses retombées spectaculaires avec M. Salmond sur la gestion par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement.

« Je pense que mes adversaires politiques – je ne sais pas, peut-être Alex lui-même … Il y avait un élément de » Nous pouvons la briser « , vous savez, le premier ministre écossais Raconté Le new yorker.

«Presque aussi bien personnellement que politiquement. C’était ce que ça faisait. Et, vous savez, il y avait des jours où ils auraient pu se rapprocher plus qu’ils ne le pensaient. Mais ils ne l’ont pas fait.

Interrogé par le magazine au sujet des commentaires de Mme Sturgeon, M. Salmond aurait «gloussé» avant d’ajouter: «Si je voulais la détruire, cela aurait pu être fait.»

Le dirigeant du SNP a accusé le dirigeant d’Alba «d’abus de pouvoir» lors de l’entretien. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que M. Salmond avait reconnu qu’il avait fait quelque chose de mal, elle a répondu: « Je n’ai pas eu le sentiment qu’il avait vraiment compris pourquoi il aurait dû s’excuser. »

Elle a ajouté: « Et je n’ai pas eu le sentiment à l’époque, et je n’ai pas le sentiment maintenant, qu’il comprenait l’aspect de l’abus de pouvoir qui était en jeu. »

M. Salmond et son équipe ont exprimé leur mécontentement avec Le new yorker article, affirmant qu’il avait été sorti de son contexte.

Un porte-parole d’Alba a déclaré: «M. Salmond conteste la manière dont l’article a rendu compte de ses opinions … M. Salmond a ri du ridicule de la suggestion.

«Le contexte de ses commentaires est qu’il a souligné qu’en commission parlementaire, il a spécifiquement déclaré qu’il ne pensait pas que Nicola Sturgeon aurait dû démissionner, et il n’est pas allé plus loin, ce qu’il aurait pu faire s’il avait choisi de le faire. .. Le New Yorker semblait totalement ignorer cela.

Le dernier sondage de BMG Research a suggéré que le SNP est en passe de remporter 68 sièges lors des élections de jeudi à Holyrood, ce qui donnerait au parti de Mme Sturgeon une majorité étroite mais catégorique.

L’enquête de BMG donne au parti Alba deux sièges, tandis que les Verts en remporteront neuf – ce qui signifie que Holyrood aurait 79 députés indépendantistes sur 129.