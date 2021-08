ALEX Saborit était « dangereux et contrôlant » et ne laisserait pas America Thayer utiliser la salle de bain seule avant sa décapitation, ont affirmé ses amis.

Thayer, 55 ans, a été brutalement traînée hors de sa voiture et décapitée avant que son corps ne soit laissé sur le trottoir à Shakopee, Minneapolis.

Alexis Saborit a été inculpé de meurtre vendredi

America Mafalda Thayer a été tuée en plein jour

Saborit a été accusé de meurtre vendredi pour avoir prétendument décapité la femme alors qu’ils se trouvaient dans une voiture dans la circulation à une intersection à Shakopee.

Des amis et collègues de Thayer ont raconté comment le comportement de contrôle de Saborit avait sonné l’alarme – et ils soupçonnaient qu’elle était victime de violence domestique.

Reba Skaar, qui a travaillé avec Thayer pendant trois ans dans un magasin Dollar Tree de la région, a déclaré au Star Tribune qu’une fois Saborit ne l’avait pas laissée utiliser la salle de bain seule lors d’une visite dans son appartement et qu’elle était « juste dangereuse ».

Skaar a également affirmé que Thayer passait parfois la nuit à dormir à son bureau à son travail MyPillow ou dans sa voiture sur le parking du centre de distribution d’Amazon.

‘J’ÉTAIS CHOQUÉ’

Lori Stejskal, une autre collègue de Thayer à Dollar Tree, a déclaré à propos du meurtre présumé : « J’ai été choquée, mais pas surprise à cause de la façon dont [Saborit] a été. »

Lori est l’une des trois femmes qui ont travaillé à Dollar Tree à affirmer avoir vu des signes de violence domestique.

Ils allèguent que Thayer était déjà venue travailler avec un bras cassé et des ecchymoses sur le visage et qu’elle aurait mis son téléphone sur la fonction FaceTime de Facebook entre 16h et 21h30 afin que Saborit puisse la regarder au travail.

Thayer resterait également chez des amis pour éviter le comportement de Saborit, affirme-t-on. Le couple était ensemble depuis plusieurs années.

Saborit aurait admis avoir décapité sa petite amie après qu’elle aurait tenté de rompre avec lui, a affirmé la police hier.

La police a été appelée le 28 juillet pour des informations faisant état d’un coup de couteau et a découvert plus tard le corps décapité d’une femme à côté d’une voiture avec sa tête à proximité, selon un mandat de perquisition obtenu par KMSP Fox 9.

‘OBTENIR LA FERMETURE’

Selon un communiqué de la police, Saborit a déclaré aux enquêteurs que le couple était ensemble plus tôt dans la journée et qu’il se rendrait à sa comparution devant le tribunal pour une affaire antérieure.

Sur le chemin du tribunal, Thayer aurait dit à Saborit qu’elle voulait « se débarrasser » de lui et mettre fin à leur relation, ajoute le communiqué.

Il aurait dit aux flics qu’il avait utilisé un couteau pour tuer Thayer parce qu’elle était « allée trop loin » dans ses allégations d’abus à son égard et dans ses commentaires sur la fin de leur relation.

Les autorités n’ont pas dit ce qui a motivé l’attaque, mais Saborit a des antécédents criminels qui incluent une condamnation pour agression domestique pour une attaque contre Thayer en 2017.

Elle était toujours d’humeur optimiste Ancienne collègue Eileen Necklen

Des amis ont décrit Thayer comme une personne pétillante et extravertie qui était populaire auprès des clients dans ses emplois de vente au détail.

L’ancienne collègue Eileen Necklen a déclaré au Star Tribune: « Elle était toujours d’humeur optimiste.

«Elle n’était qu’un spitfire… une personne incroyable.

Tori Finney, qui travaillait dans une station-service en face du MyPillow, a déclaré : « Je veux [people] de savoir que même si elle traversait tout cela, elle était probablement l’un des humains les plus doux de tous les temps, comme un ange sur terre.

