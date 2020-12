Alex Runarsson accepte que son déménagement à Arsenal «fasse ou défait» sa carrière.

Runarsson, 25 ans, a rejoint le club de Ligue 1 de Dijon pour devenir le remplaçant de Bernd Leno mais est déterminé à relever le défi et à devenir n ° 1.

Le gardien islandais Runarsson a déclaré: «En tant que footballeur professionnel, vous vous améliorez lorsque vous êtes mis dans des conditions difficiles et jouer dans ce genre de pression vous rendra ou vous brisera.

«Mais j’aime vraiment le défi. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai rejoint parce que je savais que cela m’aiderait à m’améliorer en tant que joueur de football.

«Peu importe la position que vous jouez. Je pense qu’en tant que gardien de but, c’est peut-être un peu différent, mais vous devez absolument avoir la mentalité que vous voulez pousser pour devenir numéro un.

«Si cela arrive ou non, si cela se produit dans une semaine, un mois ou un an, cela doit toujours être votre mentalité – car sinon, vous êtes dans le mauvais métier, je pense. Je dois avoir cette mentalité que je peux jouer et je dois le croire et le montrer.

Runarsson a été un choix surprise pour succéder à Emiliano Martinez à Arsenal et le gardien admet qu’il peut comprendre pourquoi certaines nouvelles recrues trouvent que l’intensification est un choc pour le système.

Il a ajouté: «Je pense que le choc sera plus important lorsque les fans seront de retour dans le stade. Il y aura 2 000 supporters de retour dans le stade demain et c’est fantastique.