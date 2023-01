Alex Rodriguez révèle le livre “qui a changé ma vie financière”

Alex Rodriguez s’intéresse autant au prince Harry qu’au reste du monde.

Le copropriétaire des Minnesota Timberwolves de la NBA et ancien joueur de troisième but All-Star des Yankees de New York a partagé cette semaine cinq de ses livres préférés avec ses abonnés Instagram, avec le succès retentissant du royal britannique faisant la coupe.

Rodriguez, né à New York – qui, au cours de sa carrière de joueur de 24 saisons, a gagné 455 millions de dollars, selon Spotrac – a appelé “Papa riche, papa pauvre” le livre ” qui a changé ma vie financière “.

“C’était vraiment la quintessence de ce que mes pauvres parents m’ont appris et exactement le contraire, j’enseigne à mes filles”, a-t-il déclaré.

Le livre d’auto-assistance, qui s’est vendu à des dizaines de millions d’exemplaires dans plus de 40 langues, est une histoire allégorique sur l’auteur Robert Kiyosaki et son père biologique, le « père pauvre », et le père de son meilleur ami, le « père riche ». ”

Kiyosaki raconte aux lecteurs comment ses expériences avec les deux hommes ont façonné sa vision financière de la vie, et il partage les leçons sur l’argent qu’il suit à ce jour.

Rodriguez recommande également “The Winner Within” du légendaire entraîneur et dirigeant de la NBA Pat Riley, appelant le livre, une méditation sur le succès et ce qu’il faut pour y parvenir, “plus pertinent aujourd’hui qu’il y a 30 ans”.

Pour compléter sa liste, Rodriguez a recommandé un trio de mémoires tous écrits par le même nègre : JR Moehringer.

En plus de “Spare” du prince Harry, Rodriguez a aimé le travail de Moehringer sur “Open” de 2009 pour la star de tennis américaine Andre Agassi et “Shoe Dog” de 2016 pour le fondateur de Nike, Phil Knight.

