Alex Rodriguez, triple MVP de la Ligue américaine, et l’homme d’affaires Marc Lore ont signé une lettre d’intention pour négocier avec le propriétaire des Minnesota Timberwolves, Glen Taylor, pour acheter la franchise NBA, a déclaré une personne au courant de la situation à USA TODAY Sports.

La personne a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de la vente potentielle des Timberwolves.

Rodriguez et Lore ont signé la lettre d’intention samedi et disposent d’une fenêtre exclusive de 30 jours pour parvenir à un accord avec Taylor.

Si un accord est conclu, Rodriguez et Lore seraient partenaires limités avec Taylor pendant plus de deux ans, puis Taylor céderait le contrôle total de l’équipe à Rodriguez et Lore lorsqu’ils achèteraient une participation majoritaire dans la franchise.

Taylor a acheté les Timberwolves en 1994 pour près de 90 millions de dollars et a exploré la vente de plusieurs équipes ces dernières années pour décider qu’il voulait toujours posséder l’équipe ou qu’il ne pouvait pas trouver le bon acheteur. Taylor, 79 ans, a rouvert son intérêt à vendre l’équipe avant le début de la saison 2020-2021.

Dans les récentes évaluations « Forbes » des équipes de la NBA, le média financier a estimé que les Timberwolves valaient 1,4 milliard de dollars, 28e parmi les 30 équipes.

Rodriguez, qui a gagné plus de 400 millions de dollars en tant que joueur et plus en tant qu’investisseur, avait intérêt à acheter les Mets de New York, mais a perdu face au milliardaire Steve Cohen. Lore était également l’un des partenaires de Rodriguez dans cet effort. Lore a fait fortune dans le commerce électronique avec Diapers.com, Jet.com et Walmart.

Au début de cette année, Taylor a déclaré à la «Pioneer Press» de St. Paul, au Minnesota, que la recherche d’un nouveau propriétaire n’allait pas très bien.

«Je n’ai rien trouvé qui dise à coup sûr que je devrais aller de l’avant», a déclaré Taylor au journal. «L’autre question: le moment est-il venu de vendre quand vous n’avez pas de fans? Et ce n’est pas le bon moment.

Rodriguez et Lore se sont mobilisés et Taylor a peut-être trouvé les bons acheteurs.

Taylor a longtemps exprimé son intérêt à vendre l’équipe à une personne ou à un groupe qui lui permettrait de quitter son poste de propriétaire majoritaire au cours de quelques saisons.

En 2012, il a déclaré qu’un nouveau partenaire détiendrait 25% de l’équipe, puis achèterait progressivement plus de 50% de l’équipe.