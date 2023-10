Il aurait plus d’argent pour ces startups, et pour lui-même, s’il avait acheté très jeune certaines de ces actions « locales » basées à Seattle, dit-il.

Aujourd’hui, il est PDG et président de la société d’investissement en démarrage A-Rod Corp – qu’il a fondée en 2003, alors qu’il jouait encore au ballon – et juge occasionnel à l’émission « Shark Tank » d’ABC.

Rodriguez, 48 ans, n’a probablement pas besoin d’argent. Il a gagné plus de 455 millions de dollars en salaire, primes et incitations au cours de ses 22 années de carrière de joueur, selon la base de données des contrats sportifs. Spotrac . Il a gagné au moins 35 millions de dollars supplémentaires en avenants au cours de cette période, Estimations Forbes .

“Quand j’étais à Seattle – j’ai commencé en 1993 – j’aurais aimé acheter un groupe de locaux”, a déclaré l’ancien joueur étoile de la Major League Baseball à CNBC Make It. “Si j’achetais Amazon, Microsoft et Starbucks, je n’aurais pas à travailler si dur aujourd’hui.”

Rodriguez, comme tout autre investisseur, aurait dû traverser des périodes difficiles, comme l’éclatement du la bulle Internet en 2000. Pourtant, son meilleur conseil pour son jeune moi : faites des investissements intelligents à long terme dès que possible, a-t-il déclaré à Make It en 2019.

“Vous avez une opportunité incroyable si vous êtes économe, intelligent et si vous mettez votre argent de côté tôt”, a déclaré Rodriguez. “La possibilité d’avoir des intérêts composés sur 20, 30, 40 ans : vous pouvez devenir un jeune très riche en très peu de temps.”

Dans une certaine mesure, Rodriguez a suivi ses propres conseils. Il a commencé à acheter un bien immobilier à 22 ans, en commençant « très petit » avec juste un duplex, dit-il. Aujourd’hui, sa société d’investissement – ​​où il dit travailler plus dur qu’en tant que joueur de baseball – possède, entre autres, plus de 20 000 appartements multifamiliaux, dit-il.

Rodriguez est également actuellement analyste de baseball pour FOX Sports et ESPN, et copropriétaire des Minnesota Timberwolves de la National Basketball Association. Il a récemment en partenariat avec OraPharma pour sensibiliser à la santé des gencives après un récent diagnostic de maladie des gencives.

À propos de son parcours en tant qu’investisseur, il note que « tout au long du chemin, des erreurs sont commises et des leçons sont apprises. Mais si vous y allez longuement et régulièrement, vous jouez le jeu du long terme. Je voulais juste continuer à m’améliorer et à apprendre davantage chaque année. “

