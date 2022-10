Alex Rins remporte le MotoGP d’Australie alors que Fabio Quartararo s’effondre

L’Espagnol Alex Rins a remporté une victoire palpitante au MotoGP d’Australie dimanche avec le leader du championnat du monde Fabio Quartararo qui s’est écrasé pour mettre une énorme brèche dans ses espoirs de titre.

Le pilote Suzuki a commencé 10e sur la grille et a terminé 0,186 seconde devant le grand Espagnol Marc Marquez avec Francesco Bagnaia troisième pour prendre la tête du classement du championnat.

Bagnaia de Ducati a commencé la course à seulement deux points du champion du monde en titre Quartararo dans la lutte pour le titre et se dirige maintenant vers l’avant-dernier Grand Prix de la saison en Malaisie avec un avantage de 14 points.

Cela aurait pu être plus, l’Italien menant dans le dernier tour du circuit au bord de l’eau de Phillip Island avant qu’un audacieux Rins puis Marquez ne le dépasse.

“C’est tellement incroyable d’obtenir cette victoire”, a déclaré Rins extatique après sa quatrième victoire en carrière en MotoGP.

Quartararo sur une Yamaha a commencé cinquième mais a fait une énorme erreur au freinage au cinquième tour au quatrième tour et est tombé au 22e.

Il a commencé à réaliser les tours les plus rapides dans une tentative désespérée de revenir dans les points, mais il en a trop fait au tour 10 de la course de 27 tours, perdant le contrôle dans un virage et glissant.

Le Français n’a plus réussi à marquer lors des trois derniers Grands Prix dans une course d’horreur qui a vu ses espoirs de titre s’estomper.

Le pilote australien Ducati Jack Miller a commencé 40 points derrière Quartararo, toujours avec de minces espoirs de titre, et était passé à la quatrième place lorsque sa course s’est également terminée prématurément.

Alex Marquez était en faute, le percutant au virage quatre dans une erreur qui a mis fin à leurs deux courses.

Parmi les autres prétendants au titre, l’Espagnol Aleix Espargaro est arrivé neuvième pour lui laisser 27 points de retard tandis qu’Enea Bastianini a terminé cinquième avec 42 points de retard.

Jorge Martin est parti en pole et a mené pendant une grande partie des premières étapes devant Marquez avant que Bagnaia ne prenne la tête au 15e tour.

Dans un combat aérien à l’avant, un Rins volant a dépassé Bagnaia avec sept tours à faire avant que l’Italien ne reprenne son avance un tour plus tard avant le drame du dernier tour.

