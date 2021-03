Alex Reid révèle un diagnostic d’autisme après une vie d’intimidation pour être «  différent  »

Alex Reid a révélé comment un diagnostic d’autisme dans la quarantaine l’avait amené à repenser toute sa vie après des années d’intimidation incessante.

L’ancien combattant du MMA dit qu’il s’est toujours senti différent – et a été mal traité à cause de cela – toute sa vie.

Maintenant qu’on lui a diagnostiqué le syndrome d’Asperger à l’âge de 45 ans, il dit que les choses ont beaucoup plus de sens pour lui.

Alex, qui attend un bébé avec sa fiancée Nikki Manashe, a parlé de son diagnostic dans une conversation exclusive avec le Mirror.

Et il dit que même s’il s’est toujours senti dur et capable de faire face à tout ce qui lui a été jeté, il y a en lui un petit garçon qui pleure.

« C’est un soulagement à bien des égards, mais c’est un peu déconcertant parce que cela accepte de nouvelles choses, mais cela explique aussi beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

Alex a découvert qu’il avait Asperger par hasard après une rencontre avec une famille avec un enfant autiste.







(Image: Mike Marsland / WireImage)



Il marchait dans un parc avec Nikki un jour quand un jeune garçon courait vers lui et l’a accidentellement fait trébucher.

Alex est tombé à genoux pour éviter de blesser l’enfant et s’est mis à bavarder avec les parents.

Il a fini par se lier d’amitié avec la famille, qui a quelques parents austistes, et a même collecté des fonds pour les aider à acheter un chien de soutien.

Et plus il passait de temps avec eux, plus ils commençaient à remarquer des similitudes.

Alex a expliqué: «J’étais si amical avec les enfants et les parents ont commencé à remarquer tant de traits en moi. Ils ont vu que dans les interviews, je peux parfois être si ensemble et ensuite je peux complètement m’effondrer.

«Ils ont dit qu’ils pensaient que j’étais autiste.

«J’ai toujours pensé que l’autisme était comme Rain Man et je pensais que ce n’était pas moi, mais le comprendre davantage maintenant, c’est tellement logique.







(Image: Instagram)



« Mes amis, la famille Boyce, m’ont suggéré de passer un test d’autisme et je suis devenu très autiste. »

Le diagnostic d’Alex l’a aidé à comprendre ses réactions à certaines choses et comment il se cache sous un «masque» pour faire face lorsqu’il se sent intimidé.

Il a déclaré: «J’ai accompli tellement de choses et je sentais que je pouvais faire face à tout.

«J’ai été si horriblement victime d’intimidation tout au long de ma vie. J’étais l’enfant à l’école qui posait les questions que personne d’autre ne ferait et je me moquerais, j’étais l’enfant que les enseignants diraient qu’il fallait faire plus d’efforts et ils ne l’a pas compris.

«Même dans l’armée, j’ai été victime d’intimidation et j’ai été victime d’intimidation pour être différente. Cela a en quelque sorte un sens pour expliquer pourquoi.

Il a ajouté: «Même si j’avais l’impression que je pouvais faire face à tout et que je suis grand, dur et fort, en fait, au fond, il y a un petit garçon qui pleure.

«J’ai mis tous ces masques pour faire face et me protéger et j’ai créé toutes ces personnalités différentes – je suis un acteur et je suis doué pour jouer parce que je peux prétendre être ces différentes personnes.







(Image: WireImage)



«Mais au fond, il y a un petit garçon qui pleure et qui n’aime pas ça.

« Je suis doux mais je peux être vraiment dur quand je le dois. »

Alex, qui enseigne les arts martiaux, en apprend de plus en plus sur l’autisme et ce que cela signifie pour lui.

Et il espère que son diagnostic pourrait encourager d’autres personnes qui ressentent la même chose à se faire tester au cas où elles auraient également un autisme non diagnostiqué.

Il a déclaré: «Une des autres choses que j’ai trouvées, c’est que les gens utilisent l’expression« autisme de haut niveau », mais cela ne fonctionne pas comme ça d’après ce que j’ai commencé à apprendre.

«Ce n’est pas comme si vous étiez un peu enceinte – vous l’êtes ou non, et c’est la même chose avec l’autisme.

«Il existe différentes échelles d’autisme, mais vous êtes toujours autiste.







(Image: Instagram)



« À un moment donné, la vie peut devenir presque impossible et les déclencheurs de chacun sont différents. »

Il a ajouté: «Il y a une échelle, mais on ne peut pas dire que certaines personnes sont plus autistes que d’autres, mais tout le monde a des mécanismes d’adaptation différents et il y a un moment où vous ne fonctionnerez pas et c’est ce que j’apprends à comprendre.

«Vous apprenez à le cacher et à être si horriblement intimidé tout au long de ma vie, cela commence à avoir un sens.

«Il y aura des moments où je ne pourrai pas le cacher. Parfois, je lutte vraiment et c’est comme de la torture mais il suffit de sourire et de le supporter.

Alex a souvent l’impression que les choses qu’il dit dans les interviews sont «mal interprétées», et il a l’impression que son autisme l’aide à comprendre pourquoi.

« Ce n’est pas comme si je n’avais pas de filtre, c’est avant tout de l’innocence et de la naïveté », a-t-il expliqué.

«Je dois apprendre dans des situations sociales à me taire parfois.

«Mon problème dans le monde des célébrités est que j’ai trop partagé et j’ai commencé à comprendre pourquoi.

«J’ai réalisé que vous n’avez pas besoin de trop partager avec l’âge, et j’ai suffisamment souffert et tourmenté.

« J’ai été jeté aux lions à de nombreuses reprises et cela m’a rendu difficile à plusieurs reprises, mais je me trompe encore. »

Alex a été couronné vainqueur du Celebrity Big Brother en 2010, lorsqu’il partageait une maison avec Dane Bowers, Stephen Baldwin, Vinnie Jones, Ivana Trump et Stephenie Beacham.







(Image: enregistrement quotidien)



Et tandis qu’il dit qu’il s’est fait des amis, la maison était divisée en cliques dont il ne se sentait pas partie.

Alex nous a dit: «J’ai toujours voulu m’intégrer, même quand j’étais dans la maison de Big Brother, je ne voulais pas entrer parce que je ne voulais pas trop me montrer.

«Je ne voulais pas être célèbre pour être célèbre, je voulais réaliser quelque chose et faire en sorte que les gens soient fiers de moi, mais on m’a dit que je devais y aller pour que les gens puissent voir le vrai moi.

«Les gens interprètent mal tout ce que je dis, et si les gens voient le vrai moi, ils peuvent comprendre de quoi je suis plutôt que d’attaquer, et c’est la chose triste.

«Je n’ai jamais été dans une clique et je ne veux pas vraiment l’être, mais une partie de moi l’a toujours fait et cela cause de la douleur.

«Mais maintenant que je peux me comprendre un peu plus, je pourrais avoir une vie plus harmonieuse.

« Faire partie d’un groupe ou d’une meute vous avez de meilleures chances de survie, mais parfois, lorsque vous faites partie d’une meute, vous pouvez être victime d’intimidation et c’est pourquoi je n’ai jamais vraiment voulu en faire partie. »