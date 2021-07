Alex Reid partage une douce vidéo avec sa fille nouveau-née alors qu’elle rentre à la maison avec sa fiancée

ALEX Reid a partagé une douce vidéo avec sa fille nouveau-née alors qu’elle rentrait de l’hôpital avec sa fiancée Nikki.

Le père adoré semblait absolument épris de bébé Anastasia Pixie, qui a été conçu avec l’aide de la FIV après que le couple ait subi plusieurs fausses couches.

Alex, qui était auparavant marié à Katie Price, et sa partenaire blogueuse Nikki, 45 ans, ont accueilli leur premier-né dans le monde la semaine dernière.

Partageant un clip de lui berçant leur bébé né après sept ans de couple essayant d’avoir des enfants, l’homme de 46 ans a déclaré: « Très amoureux.

« Ma belle fille et maman sont en sécurité à la maison ! Quelle folle semaine nous avons vécue !!!

« Je suis un homme chanceux avec une famille si incroyable. »

Dans un autre cliché, la star de Celebrity Big Brother a tendu un sac de caca de bébé à la caméra et a déclaré: « Bébé malade en bas de mon t-shirt, change de couche, nuits blanches, mais vous savez quel est le MEILLEUR travail que j’ai JAMAIS fait! Je suis si reconnaissant »

Cependant, il s’est également senti obligé de parler de l’horrible trolling que son partenaire avait reçu quelques jours avant l’accouchement.

Il a déclaré qu’une personne malade avait envoyé à Nikki un message direct qui disait: « Rirait s’il était mort-né. Vous ne pouvez même pas tomber enceinte naturellement, du moins Alex a mis son ex Chantelle enceinte. »

Partageant la publication ignoble avec les fans sur son fil Instagram, Alex a riposté: « Vous devez être un individu malade avec une telle haine dans votre cœur. Des intimidateurs ou devrais-je dire des lâches qui créent de faux comptes – dites ce que vous voulez de moi, mais souhaiter ceci sur un bébé et la mère de mon enfant qui a blogué notre voyage de FIV qui a courageusement partagé les émotions brutes des bébés que nous avons perdus et ce qu’il a fallu pour amener notre fille ici est tellement tellement tellement tellement choquant et faux !

« Vous avez besoin d’une aide médicale sérieuse pour envoyer ce message ! Je vous plains car vous n’avez ni âme ni vie. »

En novembre, le couple a confirmé que Nikki était enceinte de quatre semaines de jumeaux après une bataille de fertilité épuisante de huit ans.

Nikki, qui a rencontré Alex en 2013, déclarait à l’époque : « Même les miracles prennent un peu de temps. On espère encore et parfois contre toute attente, contre toute logique, on espère encore. »

Mais elle a tragiquement fait une fausse couche à l’un des bébés en décembre.

La lutte du couple, le parcours de FIV et les multiples fausses couches ont été bien documentés au fil des ans.

Le gagnant de Celeb Big Brother Alex – qui a une fille nommée Dolly avec son ex star de télé-réalité Chantelle Houghton – était présent à la naissance malgré les craintes qu’il ne soit pas sorti de prison à temps.

L’ancien combattant en cage et star de la réalité a été enfermé après avoir tenté d’escroquer une compagnie d’assurance automobile sur 61 000 £.

Son avocat Gary Pons a fait valoir que « gentil, attentionné et aimant » Reid devrait éviter la prison car il doit devenir papa.

Il l’a décrit comme « un individu qui a fait des erreurs, mais dont les intentions sont toujours bonnes ».

Mais il a été mis en cage après avoir tenté de réclamer une indemnisation après que son Audi A6 ait été impliquée dans un accident de voiture avec une Seat Leon.

Peu de temps après, Nikki – qui a subi 18 opérations au cours de son parcours de fertilité – a déclaré aux fans qu’elle était enceinte de sept mois, alors qu’elle leur montrait son estomac meurtri.

