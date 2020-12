Alex Reid et sa fiancée Nikki ont tragiquement fait une fausse couche à l’un de leurs jumeaux après leur bataille de FIV.

Le combattant MMA Alex a partagé la nouvelle dévastatrice sur Instagram en publiant une échographie montrant leur bébé.

Il a écrit: « Merci de ne pas commenter félicitations si vous n’avez pas lu cet article ….. @ivf_chasing_dreams a maintenant annoncé la triste nouvelle. Nous avons perdu l’un des jumeaux. Je suis [heartbroken].

«Aujourd’hui a été une journée effrayante pour Nicola. Appel d’urgence et saignement, mais merci mon Dieu pour la gentillesse de @hsfc_uk Dr Venkat qui a calmé une femme enceinte inquiète s’isolant d’elle-même à 5 heures du matin, suivi par le geste d’amour pur de @ultrasound_diagnostic_centre qui a aidé nous et nous a vus tout de suite, a vérifié le petit bébé en bonne santé qui se battait, s’est assuré que le saignement n’était pas quelque chose de sinistre et a confirmé que le bébé allait bien avec une date d’accouchement.







(Image: PA)



« Baby Reid attendue le 16 juillet. Nous n’oublierons jamais l’autre bébé. Qui sera désormais un ange gardien pour son jumeau #ivfjourney #ivfwarrior »

Les fans se sont précipités pour le réconforter, avec un écrit: « Votre voyage est tellement inspirant de prier pour un repos sain de votre grossesse »

Un autre a commenté: « Aww désolé pour le petit mais l’autre est évidemment un petit combattant. Beaucoup de repos Nicola !! Je vous aime tous les deux »

Un troisième a posté: « Je suis désolé pour vous et Nicola d’avoir perdu l’un des bébés, déchirant, mais votre bébé est toujours là en train de cuisiner et de se préparer à entrer dans le monde en juillet et à vous apporter tant d’amour et de bonheur »







(Image: INSTAGRAM)









(Image: SWNS)



Nikki a parlé de la perte de MailOnline.

Elle a déclaré: « Je n’ai jamais prévu d’avoir des jumeaux – qui le fait? Mais une fois que j’étais enceinte de deux bébés, je les voulais tellement. J’avais commencé à planifier de déménager dans une nouvelle maison à la campagne et j’ai visualisé et rêvé de deux bébés grandissent ensemble.

«J’avais l’impression que tout ce travail acharné avait porté ses fruits et j’ai eu deux bébés incroyables au bout d’un tunnel triste très sombre.

Elle a poursuivi: « J’ai mis Alex sur FaceTime pour entendre le rythme cardiaque parce que c’était la bonne nouvelle. Je n’ai pas vraiment parlé après ça. Il était en fait dans la voiture parce que nous savions la semaine précédente qu’un bébé avait un rythme cardiaque fort et le l’autre devait se rattraper. Dans ma tête, sans être négatif, j’étais déjà venu ici. «







(Image: SWNS)



Nikki a dit qu’elle avait dit plus tard à Alex ce qui s’était passé et qu’il était « dévasté ».

Elle a dit que c’était un moment « surréaliste » pour elle alors qu’elle et Alex s’occupaient de la perte d’un de leurs bébés.

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou par e-mail à info@miscarriageassociation.org.uk