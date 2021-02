Alex Reid accuse l’ex-épouse Katie Price d’avoir lancé une horrible campagne d’intimidation contre lui

Alex Reid a lancé une attaque fulgurante contre son ex-femme Katie Price, affirmant qu’elle avait mené une horrible campagne d’intimidation contre lui.

L’ancien combattant et acteur de MMA, qui était marié à Katie de 2010 à 2012, dit qu’il a suivi une thérapie après avoir été en proie à des pensées suicidaires après avoir été « horriblement trollé » en ligne.

Le joueur de 45 ans a déclaré à Stephen Leng et Bobby Norris sur FUBAR Radio: « Pendant de nombreuses années, j’ai détesté le mot célébrité parce que je ne sais pas pour vous Bobby, mais cela vous amène à avoir tellement de négativité … Je J’ai été horriblement trollée, je veux dire, vicieusement. Je veux dire, la mienne spécifiquement par les mains de mon ex-femme, qui est encore plus folle, qui dirige une société anti-pêche à la traîne. »







(Image: Daily Star, Daily Mirror, Daily Express)



Alex, qui attend un bébé avec sa fiancée Nikki Manashe, a ensuite parlé des mesures qu’il avait prises contre Katie.

En 2019, il a obtenu le droit de réclamer jusqu’à 250000 £ à son ex après l’avoir poursuivie pour « diffusion d’informations privées – dont certaines de nature sexuelle » après qu’elle aurait montré à une audience de télévision de 40 personnes un clip explicite de lui hors caméra. .

Elle a été accusée d’avoir diffusé une vidéo sexuellement explicite d’Alex devant un public en direct à Celebrity Big Brother’s Bit On The Side alors que les caméras ne tournaient pas.

Il a dit: « Si cela vous affecte de trouver du travail. Voici comment je le voyais. C’est pourquoi j’ai pris des mesures contre mon ex-femme. Parce qu’elle disait les choses les plus dégoûtantes à mon sujet. Et cela m’affectait de travailler continuellement parce que les gens riaient de moi.







(Image: Getty Images)



« J’ai la peau épaisse. Je peux rire. Je suis comme, je suis un ex-parachutiste, rien n’est sacré. Je n’ai pas d’os raciste dans mon corps, mais tu ferais de la blague de ton mieux mec qui vient de mourir. Vous savez, et cela peut sembler malade, mais c’est une sorte de mécanisme d’adaptation psychologiquement. Mais quand cela affecte votre capacité à travailler et aussi les enfants qui sont autour de vous. Je veux dire que mes frères et mes neveux et nièces devenaient intimidé, vous savez, et ce n’est pas juste. «

Il a ajouté: « Je viens de recevoir un diagnostic de quelque chose. Et cela explique beaucoup de choses. Je ne vais pas dire ce que c’est. Je suis un chat effrayé et bien que j’aie eu plus de 300 combats, j’ai mixé avec des soldats, des terroristes, j’ai été dans les situations les plus effrayantes, j’ai mis une autre personnalité pour que je puisse faire face à ça. Donc je suis dur, mais vraiment au fond, il y a un petit garçon effrayé qui pleure, hurle, ne veut pas être là.

«Je me suis toujours senti différent. J’ai toujours eu envie de m’intégrer. Mais quand je suis arrivé là-dedans, je ne me suis pas intégré. Et maintenant je comprends pourquoi. Et j’ai pris toutes ces apparences… un petit garçon effrayé, à la recherche de l’amour. «







(Image: PA)



Alex a déclaré qu’il attendait avec impatience le jour où il n’aurait plus besoin de parler de Katie, affirmant qu’il souffrait de trouble de stress post-traumatique (SSPT) après tout ce qu’il a vécu.

Il a dit: « Il y a encore une chose à venir, une affaire judiciaire. Après cela, je ne veux plus jamais parler de cette personne dans ma vie.

«Je souffre de TSPT. J’ai eu une dispute avec ma Mme ce matin à ce sujet. Elle a dit: ‘Vous n’avez pas été diagnostiqué.’ Mais je veux dire, je revivais littéralement une situation. C’était si grave. Et elle a dit: «Que se passe-t-il? Et je ne pouvais pas revenir. Et j’étais, ‘Oh oui, désolé.’ Mais parfois, évidemment, j’ai besoin d’un peu de thérapie et évidemment, c’est en quelque sorte, je n’essaye pas de faire un ‘Pauvre moi. Pauvre Alex, sortez les violons. «

The Mirror a contacté les représentants de Katie pour commentaires.

Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale