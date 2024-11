Alex Pereira contre Magomed Ankalaev n’est pas une option pour le nouvel événement principal de l’UFC 310

Alex Pereira ne sauvera pas un autre pay-per-view de l’UFC dans un court délai.

« Poatan » a amené le monde du MMA à se demander s’il allait intervenir et faire la une de l’UFC 310 le 7 décembre après que le champion des poids welters Belal Muhammad se soit retiré d’un affrontement principal avec Shavkat Rakhmonov. Le champion des mi-lourds a semblé taquiner un autre revirement rapide après avoir publié un emoji de téléphone sur les réseaux sociaux en réaction à la nouvelle de Muhammad, mais MMA Fighting a appris que le combat n’était pas discuté pour la carte.

« Poatan » s’est battu trois fois en 2024, défendant son titre par KO contre Jamahal Hill, Jiri Prochazka et Khalil Rountree Jr. – dont deux à court préavis – et concourir avec un peu plus d’un mois de préavis a encore une fois été exclu.

L’affrontement Alexandre Pantoja contre Kai Asakura pour le championnat des poids mouches de l’UFC, et à l’origine le co-événement principal de l’UFC 310, reste le meilleur combat de la programmation pour le moment.

Il est encore tôt pour savoir quand Pereira défendra son titre la prochaine fois. Cependant, avec la première carte à la carte de l’UFC de 2025 prévue pour le 18 janvier, il est peu probable que Poatan puisse faire partie de cette émission numérotée. L’UFC 312, le prochain pay-per-view du 8 février, pourrait être une option. Cet événement a lieu à Sydney, en Australie.

Ankalaev s’est imposé comme le prochain homme en lice pour le championnat des 205 livres et s’est porté volontaire pour affronter Pereira dès le 7 décembre. Le combattant russe mène actuellement une séquence de 13 combats sans défaite avec un trio de victoires contre des combattants brésiliens. Ankalaev a gagné deux fois en 2024, arrêtant Johnny Walker avant de remporter une décision contre Aleksandar Rakic.