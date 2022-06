Alex Oxlade-Chamberlain et Perrie Edwards annoncent leurs fiançailles

Le chanteur de Little Mix Perrie Edwards et la star du football Alex Oxlade-Chamberlain sont fiancés et vont bientôt se marier. Edwards, 28 ans, a annoncé ses fiançailles dans une publication Instagram ce week-end.

« Hier soir, l’amour de ma vie s’est mis à genoux et j’ai dit OUI ! » le chanteur a légendé une série de photographies de ce moment spécial.

« Mme Oxlade-Chamberlain ! » la publication du footballeur sur les réseaux sociaux.











Les fiançailles surviennent près d’un an après que le couple a accueilli son premier enfant, son fils Axel. Edwards et Oxlade-Chamberlain, 28 ans, ont commencé à se fréquenter en 2016, mais ont rendu leur relation publique un an plus tard.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.