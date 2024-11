Alex Ovechkin marque son 858e but, en passe de battre le record de Wayne Gretzky cette saison

Neuf matchs après le début de la saison des Capitals de Washington, Alex Ovechkin marque à un rythme qui lui permettrait de dépasser Wayne Gretzky dès ce printemps.

Ovechkin a marqué son 858e but en carrière jeudi soir contre les Canadiens de Montréal, le mettant à 37 de battre le record de Gretzky dans la LNH avant la fin de cette saison. Il a entamé cette saison à 42 minutes de franchir un cap qui a longtemps semblé inaccessible.

« Il a été génial », a déclaré son coéquipier Aliaksei Protas, qui a marqué un but assisté par Ovechkin dans une victoire de 6-3. « La façon dont il célèbre, on a l’impression que c’est son premier but dans la LNH — quand on sait qu’il poursuit l’un des records irréels. »

Ovechkin, 39 ans, a déjà marqué cinq buts cette saison et continue d’accumuler des buts comme personne à cet âge dans l’histoire du hockey.

Gretzky encourage Ovechkin à battre le record de buts Lors d’une visioconférence entre le Great One et le Great 8, Wayne Gretzky encourage Alex Ovechkin à battre son record de buts. Le capitaine des Capitals discute des facteurs clés qui ont fait du numéro 99 l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

« Vous voyez son regard, il se sent heureux d’être là, en train de célébrer comme un enfant », a déclaré Protas. « C’est spécial. C’est ce qui fait de lui un joueur et un buteur incroyable, c’est sûr. C’est à quel point il a faim de marquer. »

Ovechkin a fait de Cayden Primeau, de Montréal, le 176e gardien de but différent contre lequel il a marqué. Il est en bonne voie vers sa 19e saison de 30 buts – et ses 18 étaient déjà le record de l’histoire de la LNH.

Après son match de trois points contre les Canadiens, Ovechkin a remercié Protas et le centre Dylan Strome pour lui avoir permis de remplir facilement le filet.

« Vous pouvez voir des filets vides, vous savez ? » » a déclaré Ovechkin. « [Strome and Protas] trouvez-moi là-bas, et ça me manque presque aussi.

Ovechkin et les Capitals connaissent leur meilleur départ en près d’une décennie, remportant sept de leurs neuf premiers matchs pour la première fois depuis 2015-2016.

« En ce moment, nous nous sentons amusants », a déclaré Ovechkin. « Nous nous soutenons les uns les autres. Quand vous gagnez les matchs, il y a toujours ce genre d’ambiance de la part des entraîneurs et des joueurs. J’espère que ça va continuer comme ça, mais peu importe ce qui va se passer parce que c’est une longue saison. Il y aura évidemment des hauts et des bas, donc nous devons rester ensemble quoi qu’il arrive. »

