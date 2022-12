Alex Ovechkin des Capitals dépasse Gordie Howe avec le 802e but

WASHINGTON –

Alex Ovechkin a dépassé Gordie Howe pour la deuxième place sur la liste des buts en carrière dans la LNH vendredi soir, inscrivant son 802e but dans un filet désert avec une minute à faire en troisième période du match des Capitals de Washington contre les Jets de Winnipeg.

Après avoir égalisé Howe plus tôt dans le match et quelques secondes après avoir touché le poteau avec sa première tentative dans un filet vide, Ovechkin a tiré et s’est connecté depuis l’intérieur de la ligne bleue pour le numéro 802. Ses coéquipiers ont sauté du banc pour célébrer, et les fans se sont levés et a scandé “Ovi ! Ovi !”

Un hommage vidéo du fils de Howe, Mark, a suivi. Gordie Howe est décédé en 2016 à l’âge de 88 ans.

“Nous tenons à vous féliciter pour une réalisation aussi fantastique”, a déclaré Mark Howe. “Vous avez été un plaisir à regarder.”

Ovechkin est maintenant à 92 buts d’égaler le record de Wayne Gretzky de 894 qui a longtemps semblé inaccessible.

« Ce qu’il a fait année après année, sa régularité et sa capacité à produire comme il l’a toujours fait, c’est assez remarquable », a déclaré la star torontoise Auston Matthews, le joueur par excellence de la LNH qui a marqué 60 buts la saison dernière. “Chaque année, il joue toujours chaque match comme si c’était son dernier. Ce n’est qu’un cheval là-bas. Il aime marquer des buts, et je pense que cela a été assez évident tout au long de sa carrière. Vous pouvez juste le dire.

Et Ovechkin n’a pas l’intention de s’arrêter de sitôt. Il a signé pour trois ans de plus après cette saison dans l’espoir de dépasser les 894 buts.

« Il marque plus de buts que n’importe qui d’autre, et c’est probablement pourquoi il est là où il est en ce moment », a déclaré le défenseur de Washington John Carlson. “Cette histoire, les gens (il passe), vous êtes comme, sacrés fumiers, vous jouez avec un gars pendant 13 ans qui bat ces gars dans les livres d’histoire. C’est un truc plutôt cool.

Le 801e but d’Ovechkin était son 52e – le plus grand nombre de tous les adversaires – en 71 matchs contre la franchise Jets/Thrashers d’Atlanta. Il a également marqué son 600e but à domicile contre Winnipeg.

L’entraîneur associé des Jets, Scott Arniel, qui a passé les quatre saisons précédentes en tant qu’adjoint des Capitals, a déclaré qu’il avait appris rapidement qu’Ovechkin « ne s’arrête pas ».

“C’est un gars tellement motivé quand il sort jouer”, a déclaré Arniel. « (Il n’est pas) juste un tir frappé, un joueur ponctuel qui se tient sur le côté en avantage numérique. J’ai vu tous les buts qu’il a marqués devant le filet. Même le tour du chapeau qu’il a obtenu à Chicago, tous les trois étaient là. Il en a fait beaucoup aussi. »

Ovechkin a marqué lors de son premier match face à David Rittich, qui est devenu le 166e gardien de but de la LNH qu’il a battu pour un but au cours de sa carrière de 18 ans. Seuls Jaromir Jagr à 178 et Patrick Marleau à 177 ont marqué contre plus de gardiens.