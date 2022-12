Alex Ovechkin compte 802 buts. Wayne Gretzky est le prochain dans sa ligne de mire.

Mais il a semblé sans âge lors de sa dernière saison et demie. Au cours de la saison dernière et de la campagne en cours, il marque en moyenne un peu plus de 0,6 buts par match, juste à sa moyenne en carrière. Il a disputé 77 des 82 matchs de saison régulière des Capitals la saison dernière et n’a raté aucun match jusqu’à présent cette saison, même si les Capitals (19-13-4) ont connu des difficultés.

Étonnamment, Ovechkin passe en moyenne plus de 20 minutes de temps de glace par match, parmi les 20 meilleurs attaquants de la ligue. Un seul – Mats Zuccarello du Wild du Minnesota – a plus de 30 ans.

Disons qu’Ovechkin maintient à peu près le taux de 0,6 cette saison et ne se blesse pas : il pourrait bien marquer 30 autres buts. S’il glisse à, disons, 0,5 la saison prochaine, c’est encore 40 buts de plus. Il serait alors à moins de 20 de Gretzky et prêt à battre le record de la saison 2024-25.

Plus tôt cette saison, Gretzky a reconnu qu’il s’agissait de savoir quand, et non si, Ovechkin dépasserait son record. Étant donné qu’en 2021, Ovechkin a signé un contrat de 47,5 millions de dollars sur cinq ans qui le mènera jusqu’en 2025-26, vous devriez être d’accord.

Ne pleurez pas pour Gretzky cependant. Son record d’assistance de 1 963 est plus de 700 devant la deuxième place (Ron Francis, maintenant directeur général de Seattle) et plus de 1 000 devant Crosby, qui a 916 passes. Ovechkin, dont le talent principal est de marquer des buts, a 649 passes décisives, et il y a une poignée de joueurs actifs devant lui.

Pourtant, avec le dernier jalon, Ovechkin continue de monter dans les hauteurs du panthéon du hockey et il ne semble pas qu’il envisage de s’arrêter de si tôt.