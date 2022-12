Alex Ovechkin atteint les 800 buts en carrière avec un tour du chapeau

CHICAGO (AP) — La vedette des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, est devenue le troisième joueur de la LNH à atteindre 800 buts en carrière lorsqu’il a marqué trois fois mardi soir à Chicago.

Ovechkin a marqué sur ses deux premiers tirs, battant le gardien des Blackhawks Petr Mrazek après 24 secondes de jeu avant de marquer un but en avantage numérique avec 11:46 à jouer en première période. L’ailier de 37 ans a ensuite complété son 29e tour du chapeau en carrière lorsqu’il a envoyé un rebond sur un Mrazek étendu à 6:34 du troisième.

“Dès que c’est arrivé, une sorte de soulagement”, a déclaré Ovechkin après la victoire de 7-3 de Washington. “Une sorte de bonheur et de plaisir.”

Le reste des Capitals s’est déversé sur la glace pour célébrer après le but historique, et les partisans du United Center ont répondu en jetant leur chapeau et en scandant « Ovi! Ovi !”

Ovechkin s’est déplacé à moins d’un but de Gordie Howe pour le deuxième de tous les temps. Wayne Gretzky détient le record avec 894 buts.

“C’est un gros chiffre”, a déclaré Ovechkin. “C’est la meilleure compagnie (que vous puissiez) imaginer depuis que vous avez commencé à jouer au hockey.”

Ovechkin a également félicité la foule pour sa réponse.

“Même pendant l’échauffement, j’ai tout de suite ressenti cette énergie”, a-t-il déclaré. “Les fans me regardent et les fans veulent voir ce moment historique.”

Ovechkin a inscrit sept buts à ses quatre derniers matchs et un sommet d’équipe de 20 cette saison. Ses quatre buts précédents étaient tous dans des filets vides.

Les Capitals disputent sept de leurs neuf prochains matchs à domicile.

« Je pense qu’une fois qu’il sera numéro 1, il pourra avoir un sentiment de soulagement », a déclaré Anthony Mantha, qui a obtenu la principale mention d’aide sur le 800e but d’Ovechkin. “En attendant, je pense qu’il est à la chasse, et c’est ce que nous aimons chez lui.”

Ovechkin est l’un des marqueurs les plus dangereux de la LNH pratiquement depuis qu’il a inscrit deux buts à ses débuts avec Washington le 5 octobre 2005 contre Columbus.

Le joueur étoile à 12 reprises compte neuf saisons avec au moins 50 buts, dont un sommet en carrière de 65 lors de la saison 2007-08. Le triple joueur par excellence, qui a remporté la Coupe Stanley en 2018, a inscrit 50 buts et 40 passes en 77 matchs la saison dernière.

“C’était génial”, a déclaré l’entraîneur de Washington Peter Laviolette. “C’était tout simplement génial d’être sur le banc et d’en faire partie, une partie de l’histoire.”

___

Jay Cohen, l’Associated Press