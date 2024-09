Alex Orji, du Michigan, est un athlète unique en son genre. Il est désormais temps de prouver qu’il peut jouer au poste de QB

ANN ARBOR, Michigan — Nick Saban, Lincoln Riley et Deion Sanders voulaient tous Alex Orji. Mais Orji voulait autre chose.

Orji, un quarterback dont les qualités athlétiques ont captivé les entraîneurs à chaque étape de sa carrière, fera son premier départ samedi lorsque le Michigan (18e) affrontera l’USC (11e). L’entraîneur de l’autre côté du terrain, Riley, a personnellement offert à Orji une bourse lorsqu’il était à Oklahoma, a déclaré le père d’Orji. Saban voulait aussi Orji à Alabama, mais il y avait un piège.

Willy Orji, le père d’Alex, se souvient d’une conversation avec Saban qui a eu lieu lors d’une visite de recrutement à Tuscaloosa. Saban a dit à Alex qu’il pourrait avoir une offre de bourse d’Alabama, mais seulement s’il était prêt à changer de poste. Alex a regardé Saban, a regardé son père et a expliqué qu’il avait travaillé trop dur pour devenir quarterback pour abandonner ce rêve.

« Beaucoup de gens lui ont parlé », a déclaré Red Behrens, l’entraîneur d’Orji à la Sachse High School au Texas. « Je parle des grandes écoles, de tous les entraîneurs principaux. Ce qu’Alex voulait entendre de leur part, c’était : « Nous allons te donner une bonne chance de devenir quarterback. »

Avant que les fans de football universitaire ne découvrent Coach Prime, Sanders a également essayé d’intégrer Orji à son équipe. Sanders avait un programme de football pour jeunes appelé Truth Sports dans la région métropolitaine de Dallas, et Orji a grandi en jouant dans des équipes avec les fils de Sanders, Shilo et Shedeur. Avant de devenir entraîneur principal à Jackson State, Sanders faisait partie du personnel de la Trinity Christian Academy près de Dallas, l’école que fréquentaient ses fils.

Deion voulait qu’Orji joue pour Trinity Christian, a déclaré Willy, mais il y avait un problème. Shedeur était le quart-arrière et personne ne le battait. Pour entrer sur le terrain à Trinity, Orji aurait dû jouer à un autre poste. Au lieu de cela, il a décidé de jouer à Sachse, où ses exploits de quart-arrière sont devenus légendaires.



Il fut un temps où Deion Sanders recrutait Alex Orji pour jouer dans l’équipe de son lycée dans la région de Dallas. (Photo avec l’aimable autorisation de Willy Orji)

Mentionnez une action en particulier à Behrens, et il la décrira comme si elle s’était produite hier. Orji a été expulsé de la poche et s’est précipité vers la zone d’en-but. Tout ce qu’il avait à faire était de baisser son épaule et de se frayer un chemin à travers un arrière défensif, mais il a décidé de prendre un chemin différent, sautant par-dessus le défenseur avec quelques centimètres d’avance.

« Sur le plan sportif, il est unique en son genre », a déclaré Behrens.

Avec autant d’entraîneurs enthousiasmés par le potentiel d’Orji, ce n’était qu’une question de temps avant que l’un d’entre eux ne trouve comment le faire entrer sur le terrain. Et pourtant, les débuts d’Orji en tant que titulaire du Michigan s’accompagnent d’une certaine appréhension. Il y a trois semaines, le Michigan a évalué ses concurrents au poste de quarterback et a décidé de choisir Davis Warren. Ce n’est qu’après que Warren a lancé six interceptions en trois matchs que les Wolverines ont changé de cap et ont nommé Orji titulaire.

La question avec Orji est la même que toujours : est-il suffisamment habile en tant que passeur pour jouer au poste de quart-arrière au plus haut niveau ?

« Il a une grande force de bras », a déclaré l’entraîneur Sherrone Moore. « Sa précision s’est énormément améliorée. Il va falloir une grande préparation mentale, physique et spirituelle cette semaine pour l’amener là où nous devons être, et je pense qu’il y parviendra. »

Orji était l’un de ces athlètes de lycée qui pouvaient faire un peu de tout. Il était sprinter, sauteur en hauteur, basketteur, safety, wide receiver, linebacker et punter. Au début, il ne se voyait pas comme un quarterback.

Orji a deux frères aînés, Alston et Anfernee, qui ont joué au poste de secondeur à Vanderbilt. Anfernee a signé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans en tant qu’agent libre non repêché en 2023, a passé l’année dernière dans l’équipe d’entraînement et a participé aux deux matchs des Saints cette saison.

Orji est bâti comme un secondeur avec ses 1,90 m et ses 106 kg, et il était naturel de penser qu’il suivrait les traces de ses frères en défense. Lorsqu’il était au collège, il a commencé à s’entraîner avec Kevin Mathis, qui a joué avec Deion à Dallas et qui l’a entraîné tout au long de sa carrière. Mathis, aujourd’hui entraîneur des cornerbacks à Colorado, est celui qui a proposé à Orji de jouer au poste de quarterback.

« Il n’arrêtait pas d’essayer de le convaincre de le faire », a déclaré Willy. « Alex était à l’aise avec ce qu’il avait toujours fait, à savoir courir plus vite que les enfants, à pouvoir les bousculer. »

Orji a commencé à jouer au poste de quarterback au collège, mais ce n’est qu’au cours de sa saison junior à Sachse que son avenir à ce poste s’est précisé. Il a été transféré à Sachse pendant la pandémie de COVID-19, et Behrens n’a pas eu beaucoup d’occasions de l’évaluer avant le début de la saison. Behrens l’a placé au poste de quarterback et a rapidement découvert qu’il avait une arme.

« Il a réussi à s’en sortir en se débarrassant des gens qui essayaient de l’attraper ou de le plaquer au bras, mais il a continué à rouler », a déclaré Behrens. « La plupart des lycéens n’aimaient pas se mettre devant lui. »

En tant qu’étudiant senior à Sachse, Orji a couru pour plus de 1 000 yards et lancé pour plus de 2 000 yards tout en complétant 51 % de ses passes. Il a été recruté par un tas d’écoles de renom, mais la plupart d’entre elles le voulaient comme athlète, pas comme quarterback. Une exception était Virginia Tech, qui avait une attaque similaire à celle dans laquelle Orji jouait à Sachse.

Orji s’est engagé avec les Hokies en tant que recrue trois étoiles de la classe de 2022. Quelques semaines avant le jour de la signature, Virginia Tech a renvoyé Justin Fuente et il a décidé de réévaluer ses options. Il s’est rendu au Michigan et a rencontré l’entraîneur Jim Harbaugh, qui a déclaré qu’il appartiendrait à Orji de décider s’il voulait essayer un autre poste et quand. Si Orji voulait jouer au poste de quart-arrière, le Michigan s’engageait à lui en donner l’opportunité.

« Tant que je suis là, nous allons vous développer et vous amener là où vous devez être », se souvient Willy d’avoir entendu Harbaugh dire.

Michigan avait un package de jeux pour Orji la saison dernière et l’a utilisé dans les grands moments, notamment au Rose Bowl et lors du match contre Ohio State. Lorsque Harbaugh est parti pour la NFL et que JJ McCarthy s’est déclaré candidat à la draft, le poste de quarterback titulaire du Michigan était à pourvoir. Orji n’a pas obtenu le poste au printemps, mais la plupart des signes pointaient vers lui comme le joueur qui prendrait le premier snap de la saison du Michigan.

« Même si nous sommes au sommet du football universitaire, je veux continuer à nous emmener plus haut », a déclaré Orji au printemps. « Peu importe qui sort le samedi, peu importe les 11 joueurs qui entrent sur le terrain, je veux m’assurer de faire tout ce que je peux pour être altruiste dans ma quête de l’excellence. »

Selon la plupart des témoignages, Orji a connu un bon début de camp de pré-saison. Au milieu du camp, il a connu une période difficile et a commis trop de revirements. Warren a mieux joué en fin de saison et a remporté le poste de titulaire.

Naturellement, Willy voulait savoir ce qui s’était passé. Orji avait-il relâché le pied ? Était-il trop confiant ? N’avait-il pas travaillé assez dur ? Orji réprimanda son père, lui rappelant qu’il y avait des choses plus importantes que d’être titulaire. Orji s’engagea à être un bon coéquipier, à soutenir Warren du mieux qu’il pouvait et à continuer à travailler pour avoir sa chance.

« Quand vous êtes papa et que votre enfant essaie de vous apprendre quelque chose, vous l’écoutez », a déclaré Willy.

Le premier drive de la saison du Michigan s’est terminé par une passe de touchdown de 3 yards lancée par Orji à Donovan Edwards. Les Wolverines l’ont utilisé pour un snap ou deux à la fois pour changer de rythme, mais Warren était le quarterback principal. Malgré deux interceptions lancées contre Texas, Warren est resté titulaire contre Arkansas State et a pris chaque snap de la première mi-temps. À la fin du troisième quart-temps, après la troisième interception de Warren dans le match, le Michigan a fait le changement vers Orji.

Moore n’a pas voulu s’engager après le match, mais il est arrivé à sa conférence de presse de lundi avec une annonce : Orji allait prendre la relève en tant que quarterback titulaire du Michigan. L’annonce publique a surpris certains, notamment deux joueurs du Michigan qui ont rencontré les journalistes après le discours de Moore. Moore a clairement indiqué que le poste revenait à Orji et qu’il avait le soutien total de l’équipe.

« Nous avons un plan en place pour Alex, et nous sommes prêts à le mettre en avant », a déclaré Moore.

La déception aurait été une réaction naturelle lorsque Orji n’a pas obtenu le poste au camp, bien qu’il ait été considéré comme le favori pendant la majeure partie de l’intersaison. Si Orji a été piqué par la décision, son père ne l’a pas vu. Moore a déclaré qu’il n’a vu aucun changement dans la confiance ou le comportement d’Orji après avoir informé les quarterbacks que Warren ouvrirait la saison en tant que titulaire.

« Son attitude n’a jamais changé », a déclaré Moore. « Il était évidemment déçu. C’est un compétiteur. C’est un jeune qui veut être le titulaire. Si j’étais un quarterback en compétition pour ce poste, je voudrais le faire aussi. Mais la façon dont il dirigeait, la façon dont il agissait, la façon dont il se présentait, n’étaient pas différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. »

Personne ne sait comment se déroulera le premier départ d’Orji. Il a lancé sept passes dans sa carrière et on ne sait toujours pas comment ses qualités athlétiques se traduiront dans le rôle d’un quart-arrière à temps plein. La seule façon de répondre à cette question est de lui mettre le ballon dans les mains et de voir ce qu’il peut faire.

Pour le Michigan, le moment est venu de le savoir.

« Il y avait beaucoup d’écoles, mais elles semblaient toujours revenir à la formule : ‘Nous trouverons un endroit où tu pourras jouer’ », a déclaré Behrens. « Il voulait entendre : ‘Nous allons te donner une vraie chance de devenir quarterback’. Le Michigan lui a donné cette opportunité. »

(Photo du haut : Rick Osentoski / Imagn Images)