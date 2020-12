Connu sous le nom de « Cacique » ou de « chef » pour son ascendance inca, M. Olmedo était un droitier de 6 pieds qui a illuminé le monde du tennis amateur à la fin des années 1950, remportant les meilleurs tournois pendant près d’une décennie avant que les événements du Grand Chelem ne s’ouvrent aux professionnels. Les classements officiels et informatisés du tennis étaient encore loin, mais à son apogée en 1959, il était considéré comme le meilleur amateur des États-Unis et le n ° 2 mondial.

À juste titre ou non, il était également considéré comme l’un des joueurs les plus frustrants du sport, perdant face à des adversaires de deuxième rang et ayant parfois du mal à améliorer son jeu pour les matchs qu’il était censé gagner. «Il n’y a rien de tel qu’Olmedo dans le monde galbé du tennis», a écrit le journaliste de Sports Illustrated James Murray dans un Éditorial 1959. «Il est le meilleur joueur de tennis amateur au monde. Et il est juste moyen ensuite. «

Le fils d’un jardinier et professeur de tennis, M. Olmedo a grandi en jouant dans un club local à Arequipa, la deuxième plus grande ville du Pérou. Selon la plupart des témoignages, il est venu aux États-Unis en 1954 après que des partisans locaux aient recueilli 700 $, ce qui lui a permis de prendre un bateau pour La Havane, un avion pour Miami et un bus pour Los Angeles. Il ne parlait pas anglais et parlait plus tard d’un «ange gardien» qui veillait sur lui sur le Greyhound.

Il a rejoint un professionnel de tennis où il a dit qu’il « enfilait des raquettes et fabriquait du malt et des hamburgers » tout en développant son jeu, qui a finalement attiré l’attention de Perry T. Jones, le tsar de la scène du tennis amateur du sud de la Californie. Lorsque Jones a été nommé capitaine de l’équipe de la Coupe Davis 1958, il a fait pression avec succès pour que M. Olmedo – lorsqu’il a remporté les titres de la NCAA pour l’USC – rejoigne l’équipe.

La décision a irrité certains joueurs de tennis actuels et anciens, car M. Olmedo n’était pas américain (il est devenu plus tard un citoyen naturalisé) et le tournoi était une vitrine de la fierté nationale. Mais le Pérou n’a pas réussi à lever une équipe et M. Olmedo a fait taire ses détracteurs après avoir envoyé les États-Unis à la victoire contre l’Australie, mettant fin à une séquence de trois ans consécutive par Ashley Cooper, le champion en titre de Wimbledon. en finale le soir du nouvel an. .

«Nous l’avons fait, Cap. Nous avons gagné », M. Olmedo a crié à Jones, a versé quelques larmes sur le terrain et a jeté sa raquette pour fêter ça. Il a reçu un télégramme de félicitations de l’acteur Kirk Douglas (« Maintenant, vous êtes plus qu’un chef. Vous êtes un super chef ») et a reçu une couronne de laurier pour un retour triomphant au Pérou.

Olmedo a remporté son premier championnat du Grand Chelem la même année, en faisant équipe avec son coéquipier de la Coupe Davis, Ham Richardson, pour remporter le titre du double masculin aux championnats nationaux américains de 1958. Des mois plus tard, il a battu Neale Fraser pour remporter les championnats d’Australie de 1959. et est seulement devenue la deuxième latino-américaine à remporter un titre individuel du Grand Chelem, après que la Chilienne Anita Lizana ait remporté les Nationals américains en 1937.

Sa victoire lui a permis de devenir la tête de série n ° 1 à Wimbledon, où il a battu Rod Laver, 20 ans, en deux sets lors de la finale du plus ancien tournoi de tennis du monde. « Il a pris son jeu rapide et agressif et a bouleversé le monde du tennis », selon l’International Tennis Hall of Fame dit plus tard.

M. Olmedo et la Brésilienne Maria Bueno, qui a remporté le championnat féminin le lendemain, sont devenues les premiers Sud-Américains à remporter des titres individuels à Wimbledon. Il a failli remporter un troisième Grand Chelem avec les Nationals américains cette année-là, où son ancien adversaire australien, Fraser, s’est vengé en finale, gagnant en quatre sets.

Mais son succès dans les grands tournois s’est accompagné de quelques matches désastreux. Il a été blâmé pour la défaite de l’équipe américaine lors de la Coupe Davis de 1959 lorsqu’il a perdu deux matchs lors du dernier tour, et a été accusé d’avoir lancé un match sur terre battue après une mauvaise performance près de Chicago.

Sports Illustrated a rapporté plus tard que M. Olmedo ne voulait pas jouer dans le tournoi d’argile après tout et qu’il avait été offensé lorsqu’il est arrivé au club et que le gardien ne l’avait pas reconnu. Dans le monde majoritairement blanc du tennis de haut niveau, il était parfois confondu avec le personnel des tournois.

«En Europe, les gens vous traitent beaucoup mieux. Je me sens mieux là-bas parce qu’ils savent qu’un joueur là-bas est un humain », avait-il déclaré à l’époque. Épuisé par un système de sport amateur dans lequel il devait se rendre à ses propres tournois puis être maltraité, il devint professionnel en décembre 1959, signant un contrat qui lui aurait garanti un minimum de 35 000 $.

M. Olmedo a remporté le championnat américain de tennis professionnel l’année suivante et a pris sa retraite en 1965 avec une fiche globale de 90-85. Fatigué de voyager, dit-il, il voulait se concentrer sur l’éducation de sa famille à Los Angeles, où il a enseigné le tennis jusqu’à sa mort. Il est devenu professeur à l’hôtel Beverly Hills et a travaillé avec des célébrités telles que Katharine Hepburn, Robert Duvall et Charlton Heston, se décrivant comme « une sorte de thérapeute » sur le court de tennis, selon son fils.

Accueillez les clients avec une ligne standard « Comment allez-vous, champion? » – il les a aidés avec leur service ou leur revers tout en parlant de la vie et du travail. «Ils viennent à moi pour se sentir mieux dans leur peau», disait-il, «et pour frapper des balles de tennis».

Luis Alejandro Olmedo y Rodríguez, le deuxième de sept enfants, est né à Arequipa le 24 mars 1936. Sa famille a déclaré que M. Olmedo avait commencé à jouer avec une raquette en bois artisanale à l’âge de 4 ou 5 ans, et en une décennie tout le monde a commencé à jouer. avait vaincu la ville. Il s’est rendu à Lima, la capitale, où le responsable de l’association de tennis péruvienne l’a mis en contact avec l’entraîneur américain Stanley Singer, ce qui l’a mis en route pour les États-Unis.

M. Olmedo avait 15 ans lorsqu’il a fait ses débuts amateurs avec les ressortissants américains en 1951, perdant son premier match. Son fils et ex-femme, Ann Peirce Olmedo, a déclaré qu’il avait déjà effectué son voyage épique en bateau-avion et en bus à Los Angeles, contrairement aux informations suggérant qu’il avait fait le voyage trois ans plus tard.

Selon toute vraisemblance, il a appris l’anglais à l’école du soir peu de temps après son arrivée et a fréquenté le Modesto Junior College avant de s’inscrire à l’USC pour jouer avec l’entraîneur de tennis George Toley. Il a remporté le double de la NCAA et les championnats individuels en 1956 et 1958, et a aidé les chevaux de Troie à un championnat par équipe en 1958.

M. Olmedo a été intronisé au Temple de la renommée du tennis international en 1987.

Son mariage s’est terminé par un divorce. En plus de son fils, Alex Olmedo Jr. de Santa Monica, il y a deux autres filles, Amy Olmedo de Los Angeles et Angie Williams de Paia, Hawaii; quatres freres; une soeur; et quatre petits-enfants.

Lors d’un entretien téléphonique, son fils a rappelé que jusqu’à peu de temps avant sa mort, M. Olmedo continuait à donner des cours particuliers et à travailler avec des clients sur un tribunal extra-large et extra-long que M. Olmedo avait installé devant son domicile à Encino.

«Quand il était avec des gens, il mettait juste le charme», a déclaré Olmedo Jr. que vous étiez un meilleur joueur que vous ne l’étiez. C’est la clé pour être un professionnel, faire en sorte que les gens se sentent bien dans leurs capacités tout en les aidant à s’améliorer. Les gens revenaient et disaient: « Qu’est-ce qui se passe, comment se fait-il que je ne puisse pas jouer contre d’autres personnes aussi bien que contre vous? »