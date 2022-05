Alex Neil dit que la promotion de Sunderland est “la première étape” vers les espoirs du club d’un retour en Premier League | Nouvelles du football

Alex Neil a déclaré que la promotion de Sunderland au championnat est “la première étape” vers l’endroit où ils veulent être après leur victoire en barrage contre Wycombe à Wembley.

Neil, qui n’a pris la relève au Stadium of Light qu’en février, a ramené les Black Cats au deuxième niveau après une absence de quatre ans avec une victoire 2-0 en finale des barrages de la Ligue 1, grâce à des buts dans les deux mi-temps de Elliot Embleton et Ross Stewart.

Sunderland n’a été relégué de la Premier League qu’en 2017 après une saison misérable sous David Moyes, et le joueur de 40 ans a clairement indiqué son intention de ramener le club dans l’élite après le match.

“Je bourdonne pour eux et pour les fans. Ce club ne devrait pas être là où il est, et c’est la première étape pour nous ramener là où nous voulons être”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Je pensais que nous méritions de gagner. Wycombe a fait du bon travail cette saison, nous savions que beaucoup de gens nous avaient fortement soutenus, mais c’est normal pour nous. Nous nous en sommes très bien sortis, les gars le méritent.

“C’est un club de championnat, et nous aspirons à être encore meilleurs que ça. Des jours comme aujourd’hui pour ce club n’ont d’importance que si vous gagnez, mais nous avons gagné et c’est tout ce qui compte.

“La plus grande pression venait de moi – la hiérarchie, les propriétaires du club, ce n’est pas ce qui a été discuté, c’était:” Comment pouvez-vous nous aider, comment pouvez-vous réparer les choses qui doivent être réparées?

“Pour moi, en venant à un poste comme celui-ci en Ligue 1, je ne veux pas gérer en Ligue 1 – j’ai dû essayer de sortir le club de la Ligue 1, pour redevenir entraîneur du Championnat, sous beaucoup de pression et le contrôle. Mais avec un groupe de joueurs comme ça, ce n’est pas un problème.”

Neil a également révélé ses mots d’avant-match à ses joueurs qui les inspireraient à un départ rapide à Wembley, couronné par la frappe précoce d’Embleton pour leur donner une avance qu’ils n’abandonneraient jamais.

“J’ai dit aux gars de la discussion d’équipe, c’était des moments. Des moments de votre vie, de votre carrière. Vous pouvez avoir tout l’argent du monde, jouer à des niveaux élevés, faire ceci, faire cela”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous pensez à des joueurs clés au cours de l’histoire – Van Basten, son but, Maradona, les buts contre l’Angleterre, ce sont les moments dans le temps qui sont la chose la plus importante.

“J’ai dit aux gars aujourd’hui, c’est votre moment. Vous pourriez être un héros aujourd’hui qui ne sera jamais oublié. Pour ce groupe, cette équipe, les individus, on se souviendra d’eux et à juste titre. Je suis tellement heureux que ce soit le cas.”

Le patron victorieux a également mis en garde les attentes de Sunderland concernant son retour au championnat, mais a réitéré son propre désir de jouer un rôle dans le développement et la progression des Black Cats au deuxième niveau.

Il a déclaré: “Il y a beaucoup de discussions à avoir entre moi et la hiérarchie, les propriétaires et tout ce genre de choses. Je suis sûr que cela aura lieu dans les prochains jours.

“Tout ce qui arrive ensuite arrive ensuite. Mais je veux être à Sunderland, être ici et aller de l’avant. Il y a une énorme marge de manœuvre pour nous, mais nous devons comprendre que nous allons à un nouveau niveau.

“Je sais que les gens s’attendront à ce que nous ne soyons pas une équipe de championnat, de la même manière qu’on m’a dit un million de fois que nous ne sommes pas une équipe de Ligue 1.

“Mais il y a beaucoup de travail acharné là-dedans, pour vous amener à ce niveau. C’est vraiment difficile, il y a des équipes qui arrivent avec des paiements en parachute, des gars avec 100 000 £ par semaine marquant 43 buts par saison, c’est un niveau difficile, difficile et nous avons juste besoin de nous asseoir et de discuter de ce que nous ferons ensuite.”

Phillips : un exploit incroyable

L’ancien attaquant de Sunderland, Kevin Phillips, a déclaré que le retour des Black Cats dans le championnat – après avoir perdu en barrages lors de deux de leurs trois saisons précédentes en Ligue 1 – était un “exploit incroyable” qui les empêcherait de perdre leurs meilleurs joueurs. été.

Il a dit Sports du ciel: “Je suis absolument ravi et tellement fier. Je ne suis pas de Sunderland, mais j’ai une grande affiliation pour eux et je vis dans la région et je sais à quel point cela signifie pour ce club de football.

“Ayant passé quatre saisons en Ligue 1, les pressions et tout ce qui va avec, le faire de cette façon à travers les barrages est un exploit incroyable.

“J’ai eu la chance de faire ce voyage dans les escaliers avec Birmingham, c’est un sentiment incroyable de savoir que vous allez décrocher le trophée pour obtenir une promotion.

“Chaque joueur d’un homme a été exceptionnel depuis qu’Alex a pris le relais. Je veux juste mentionner Lee Johnson, il a fait un travail fantastique, a amené Sunderland à la deuxième place de la ligue. Ils ont décidé de faire un changement, ce qui est bien, vous accepter que c’est du football, mais Alex Neil doit venir et terminer le travail.

“Il est [unthinkable to spend another season in League One]. Cela devenait de plus en plus difficile chaque année quand ils ne montaient pas. Je ne pouvais pas imaginer quelles seraient les conséquences si nous n’étions pas montés, je pense que nous savions déjà que financièrement cela les aurait touchés très durement.

“Ils auraient clairement perdu leurs meilleurs joueurs, Stewart aurait probablement évolué, Roberts aurait pu, de plus grands clubs auraient reniflé. Mais ils n’ont plus besoin de s’inquiéter à ce sujet. Ils ont fait le travail, ce n’était pas vintage Sunderland , mais ils ont obtenu la performance et la victoire et c’est tout ce qui compte.”

L’homme du match Alex Pritchard a fait écho au soutien de Phillips à l’ancien patron Lee Johnson, qui a été limogé par le club en janvier après une défaite 6-0 contre Bolton, pour son rôle dans leur promotion.

“J’ai dit à plusieurs reprises qu’il était dans cette ligue depuis trop longtemps. Nous avons eu des hauts et des bas toute la saison, ça a été des montagnes russes absolues”, a-t-il déclaré.

“Un grand merci à Lee Johnson au début de la saison, beaucoup de crédit à lui, et maintenant le gaffer est arrivé et a été incroyable.

“Nous sommes restés ensemble, nous avons connu des moments difficiles cette année, et les fans le méritent – ils ont été incroyables.”

Stewart: Opener nous a installés

Stewart, qui a marqué 26 buts pour le club cette saison et scellé la victoire avec leur deuxième 11 minutes de temps, a déclaré que le premier match d’Embleton en 12 minutes a établi les favoris devant leurs 46 000 supporters et les a aidés à jouer leur jeu naturel.

“C’est un sentiment incroyable, pour que ça se termine comme ça en barrages, vous n’auriez pas pu choisir une meilleure façon de le faire”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Nous sommes un groupe confiant et nous avons dû le traiter correctement. Nous avons été excellents aujourd’hui et avons obtenu ce que nous méritions. C’était une ouverture massive, Wycombe a très bien défendu et le but nous a calmés. Obtenir le deuxième nous a ramenés à la maison.

“Aujourd’hui, c’était la cerise sur le gâteau dans un match d’une telle importance.”