Alex Murdaugh revient au tribunal pour se battre pour un nouveau procès pour meurtre

Nouvelles





Alex Murdaugh a comparu mardi matin dans une salle d’audience du comté de Richland, en Caroline du Sud, pour discuter de sa demande de nouveau procès pour meurtre.

Les avocats de Murdaugh, qui a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir abattu sa femme et son fils en juin 2021 sur leur domaine de chasse familial, devraient faire valoir que le greffier du comté de Colleton, Beck Hill, s’est livré à la falsification du jury avant de déclarer Murdugh coupable du double meurtre.

Murdaugh est apparu dans une combinaison orange aux côtés de ses avocats Jim Griffin et Dick Harpootlian pour la procédure préparatoire à l’audience.

Le juge Jean Toal de Caroline du Sud a déclaré que la défense de Murdaugh devait prouver les allégations de préjudice afin d’obtenir un nouveau procès. Harpootlian a déclaré qu’il souhaitait que les 12 jurés qui ont présidé le procès Murdaugh témoignent de ce que Hill aurait pu leur dire, et le procureur de Caroline du Sud, Creighton Waters, a soutenu qu’ils devraient être interrogés en privé.

Alex Murdaugh a comparu mardi devant un tribunal de Caroline du Sud pour discuter de sa demande de nouveau procès pour meurtre. PA

Toal a déclaré plus tard que les jurés qui ont présidé le procès pour double meurtre devraient être interrogés, officiellement, en audience publique.

“Nous nous concentrerons sur les jurés qui ont entendu l’affaire”, a déclaré le juge.

Griffin et Harpootlian ont allégué dans leur requête pour un nouveau procès que Hill avait conseillé aux jurés de ne pas croire le témoignage de Murdaugh, avait fait pression sur le panel pour qu’il parvienne à un « verdict de culpabilité rapide » et avait menti au juge du procès dans une campagne visant à destituer un membre du panel qui sympathisait avec le tribunal. la défense.

“MS. Hill a fait ces choses pour obtenir un contrat de livre et des apparitions dans les médias qui n’auraient pas lieu en cas d’annulation du procès », indique le dossier. “MS. Hill a trahi son serment d’office pour l’argent et la gloire.

Murdaugh a été reconnu coupable d’avoir tué par balle sa femme et son fils en juin 2021. PA

La Division de l’application des lois de Caroline du Sud a ouvert deux enquêtes sur la conduite de Hill lors du procès pour meurtre de Murdaugh, y compris une enquête sur les allégations selon lesquelles Hill aurait utilisé son poste de commis pour bénéficier financièrement des ventes de son livre sur l’affaire, dont elle a admis plus tard qu’il contenait des écrits plagiés, et une autre enquête sur les allégations de falsification du jury.

Neil Gordon, co-auteur de « Behind the Doors of Justice », a déclaré dans un communiqué de presse que Hill avait utilisé des parties d’un article de la BBC dans ses écrits. Depuis, les ventes de livres ont été interrompues.

Les procureurs devraient appeler Hill à la barre mardi. La défense devrait appeler le juge à la retraite Clifton Newman, qui a supervisé l’affaire Murdaugh, et le procureur de Caroline du Sud, Creighton Waters.

Le juge Jean Toal a déclaré que la défense de Murdaugh devait prouver les allégations de préjudice afin d’obtenir un nouveau procès. PA

Murdaugh, 55 ans, a été condamné en mars à deux peines de prison à perpétuité pour avoir tué par balle sa femme de 52 ans, Maggie Murdaugh, et son fils, Paul Murdaugh, 22 ans, en juin 2021.

Murdaugh a également été condamné à 27 ans de prison en novembre pour ses délits financiers. Il a accepté de plaider coupable de 22 chefs d’accusation – dont abus de confiance, blanchiment d’argent, faux et évasion fiscale – sur environ 100 chefs d’accusation totalisant jusqu’à 10 millions de dollars en échange d’une peine de 27 ans de prison.

Murdaugh avait déjà plaidé coupable à 22 chefs d’accusation de fraude financière et de blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral.

Chelsea Torres et Rebecca Rosenberg de Fox News ont contribué à ce rapport.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo