Alex Murdaugh règle le procès pour mort injustifiée qui a déclenché sa chute

COLUMBIA, Caroline du Sud — Alex Murdaugh a réglé un procès intenté par la famille d’un adolescent tué dans un accident de bateau impliquant le plus jeune fils de Murdaugh qui, selon les procureurs, avait provoqué l’avocat en disgrâce de Caroline du Sud. pour tuer plus tard sa femme et leur fils qui ont détruit le bateau.

L’accord d’un assureur pour payer la police de 500 000 $ Alex Murdaugh avait sur le bateau met fin au procès pour mort injustifiée qui a finalement ouvert les finances de Murdaugh et mis à nu ses projets visant à voler des millions à ses clients et à son cabinet d’avocats.

La famille de Mallory Beach, 19 ans, a poursuivi la famille Murdaugh et d’autres personnes après que les autorités ont déclaré que le bateau que conduisait Paul Murdaugh s’était écrasé sur un pont du comté de Beaufort en février 2019. Beach a été tué et plusieurs autres personnes ont été blessées.

Paul Murdaugh, qui avait 19 ans au moment de l’accident, a été accusé avec délit de navigation de plaisance sous influence. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0,28 %, soit plus de trois fois la limite légale.

La famille de Beach a déjà reçu plus de 15 millions de dollars d’un règlement avec la chaîne de dépanneurs Parker’s Kitchen et d’autres, ainsi que des poursuites judiciaires avec une famille qui détenait un rôti d’huîtres auquel le groupe sur le bateau se rendait, un bar qui servait de l’alcool à Paul Murdaugh juste avant l’accident, et le frère aîné de Paul Murdaugh, Buster, dont il a utilisé la pièce d’identité pour acheter la bière.

Un accroc avec l’assureur du bateau, Progressive, a empêché l’ensemble du dossier d’être réglé l’été dernier. Selon les archives judiciaires, Progressive ne paierait pas jusqu’à ce qu’Alex Murdaugh ne soit plus défendeur dans le procès de la famille Beach.

Une fois récepteurs spéciaux assuré que tous les actifs de Murdaugh avaient été payés, la famille de Beach a accepté de mettre fin à l’affaire et l’assureur a payé les 500 000 $, a écrit le juge Daniel Hall dans une ordonnance déposée lundi.

Les archives judiciaires indiquent que les autres passagers du bateau qui ont été blessés ont également réglé leurs poursuites contre Murdaugh et les autres personnes impliquées dans l’accident.

Alex Murdaugh, 56 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour la mort par balle de sa femme, Maggie, et de son fils Paul, en juin 2021, dans leur domicile du comté de Colleton. Il a nié les avoir tués et est attrayant ses condamnations pour meurtre.

Mais même si ses condamnations pour meurtre sont annulées, il restera en prison. Murdaugh a admis avoir volé environ 12 millions de dollars au cabinet d’avocats de sa famille et à des clients, dont un homme devenu tétraplégique après un accident, ainsi qu’à un fonds en fiducie destiné aux enfants dont les parents ont été tués dans un accident. Il a été condamné à 40 ans dans une prison fédérale.

Les procureurs ont déclaré que l’une des dernières choses que Murdaugh avait faites avant de rentrer chez lui le soir des meurtres avait été de travailler sur un état financier qu’il devrait probablement présenter lors d’une audience du tribunal pour le procès Beach prévue trois jours plus tard.

Murdaugh craignait une enquête dans sa déclaration montrerait qu’il a volé des millions à ses clients et à son cabinet d’avocats, ont déclaré les procureurs, et que les meurtres étaient un plan sinistre et méthodique visant à gagner du temps pour redresser ses finances et faire dérailler le procès pour mort injustifiée suite au crash du bateau.

Le procès, connu dans le vrai monde du crime sous le nom de « Boat Case », a montré l’influence de longue date de sa famille. sur le comté de Hampton où, pendant des décennies, ils ont contrôlé une grande partie des tribunaux pénaux et civils et des fissures dans leur contrôle de leur empire rural.

Les infirmières de l’hôpital où les adolescents blessés ont été emmenés ont déclaré que Paul Murdaugh et son père avaient tenté de leur parler seuls aux urgences. Un adolescent a déclaré qu’il semblait que la famille essayait de les convaincre de dire que quelqu’un d’autre que Paul Murdaugh conduisait le bateau.

L’avocat de Beach, Mark Tinsley, a témoigné lors du procès pour meurtre d’Alex Murdaugh que il le voulait payer 10 millions de dollars, et l’avocat de Murdaugh a déclaré qu’il était fauché et qu’il pourrait peut-être rassembler 1 million de dollars.

Tinsley a déclaré que cela n’avait aucun sens compte tenu de la réputation de Murdaugh et des signes extérieurs de richesse et a demandé des enregistrements de toutes les finances de Murdaugh pour l’audience du procès, qui a été reportée à la suite des meurtres.

Alex Murdaugh a tué son fils Paul avec deux coups de fusil de chasse et sa femme de 52 ans, Maggie, avec quatre ou cinq coups de fusil devant leur domicile, ont indiqué les autorités.

Alex Murdaugh a déclaré avoir appelé le 911 après avoir trouvé les corps après une brève visite chez sa mère malade.

Il a déclaré aux enquêteurs arrivés sur place qu’il se demandait si le colère envers son fils l’accident du bateau a conduit aux meurtres.