Alex Murdaugh pleure au tribunal alors que la dernière vidéo Snapchat de Paul révèle trois voix dans des chenils avant les meurtres

Alex Murdaugh a été vu en train de sangloter alors que la dernière vidéo Snapchat de son fils Paul était diffusée au tribunal, révélant les voix de trois personnes distinctes dans les chenils de la famille quelques minutes avant le double meurtre brutal.

Dans la vidéo, diffusée mercredi devant les jurés du palais de justice du comté de Colleton à Walterboro, en Caroline du Sud, Paul filme la queue d’un chien dont il s’occupait pour un ami à l’intérieur des chenils du vaste domaine de la Moselle de 1 700 acres à Islandton.

Trois voix séparées et distinctes sont entendues dans les images – deux hommes et une femme.

L’une des voix masculines appartient à Paul, que l’on entend parler au chien.

La voix féminine – supposée être celle de sa mère Maggie – se fait entendre dire que le chien a un oiseau dans la gueule.

Une troisième voix masculine, qui n’a pas encore été identifiée, peut être entendue crier de manière inaudible en arrière-plan.

Les données du téléphone portable montrent que la vidéo Snapchat a été enregistrée pendant 58 secondes de 20h44.49 à 20h45.47.

Quelques minutes plus tard, Maggie, 52 ans, et Paul, 22 ans, ont tous deux été brutalement abattus au chenil, dans un crime macabre qui a laissé les deux victimes dans une mare de leur propre sang.

Alors que les images étaient diffusées au tribunal, M. Murdaugh a semblé secouer la tête de haut en bas et pleurer.

Dans ses déclarations liminaires, le procureur Creighton Waters a déclaré que la vidéo Snapchat serait “essentielle” à l’affaire prouvant que M. Murdaugh, 54 ans, a abattu sa femme et son fils dans un horrible double meurtre pour tenter de dissimuler une série de crimes financiers.

M. Waters a déclaré que la vidéo place M. Murdaugh dans les chenils au moment des meurtres – à un moment où il prétend être de retour au domicile familial en train de faire la sieste.

Alex Murdaugh place sa main sur son visage lors de son procès pour meurtre (2022 La société des médias d’État)

Les procureurs affirment que Paul a été abattu en premier vers 20h50, suivi de Maggie – les données du téléphone portable étant utilisées pour réduire les meurtres à une fenêtre précise de huit secondes.

Lors du témoignage du lieutenant SLED Britt Dove, qui travaille au centre des crimes informatiques de l’agence d’État, les jurés ont entendu comment Paul FaceTime a appelé son ami Rogan Gibson à 20h40, puis à nouveau à 20h44.33, le dernier appel ayant duré 11 secondes.

Après ce bref appel, le lieutenant Dove a déclaré que Paul avait envoyé son dernier message texte à Megan Kimbrell à 20h48.05. Le couple échangeait des messages à l’époque. Elle lui a répondu et Paul a lu le SMS à 20h48:59.

C’était la dernière activité sur son téléphone.

Maggie a lu pour la dernière fois un message sur son téléphone portable à 20 h 49 min 27 s – le même message de groupe de la sœur de M. Murdaugh.

Huit secondes plus tard à 20 h 49 min 35 s, M. Gibson a envoyé un SMS à Paul, mais il n’a pas été lu.

Après 20 h 49, Maggie n’a pas ouvert ni répondu aux messages ou appels de plusieurs personnes, dont son mari, son fils aîné Buster et le frère de M. Murdaugh, John Marvin Murdaugh.

Parmi les messages non lus, il y avait ceux de M. Murdaugh, y compris un texte final effrayant à 21h47 qui disait simplement : “Appelle-moi bébé.”

M. Murdaugh, 54 ans, risque la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son fils.

Les procureurs affirment qu’il a abattu les membres de sa famille dans le but de détourner l’attention d’une série d’autres scandales et crimes qui l’entourent. Il nie les allégations, insistant sur le fait que leur ou leurs meurtriers sont toujours en fuite.

Au moment des meurtres, on pensait que M. Murdaugh faisait face à la ruine financière d’une dépendance aux opioïdes de 20 ans et – un jour plus tôt – avait été confronté à son cabinet d’avocats PMPED pour un stratagème de fraude présumé de plusieurs millions de dollars.

Maintenant, M. Murdaugh est accusé de plus de 100 chefs d’accusation de plusieurs actes d’accusation alléguant qu’il a volé près de 8,5 millions de dollars à des clients de son cabinet d’avocats dans des stratagèmes de fraude remontant à une décennie.

Des photos de scènes de crime montrent des douilles sur le sol de la mangeoire pour chiens (Droit et Criminalité)

L’avocat, qui a depuis été radié du barreau, aurait représenté les clients dans des règlements pour décès injustifiés avant d’empocher l’argent pour lui-même.

Les victimes présumées comprennent des membres de la famille de la famille Gloria Satterfield, la femme de ménage de longue date des Murdaugh, décédée lors d’un mystérieux voyage et d’une chute au domicile familial en 2018.

À l’époque, sa mort était considérée comme une chute accidentelle – bien que l’enquête ait été rouverte après les meurtres de Maggie et Paul.

Trois mois après les meurtres – le 4 septembre 2021 – M. Murdaugh aurait conspiré pour payer un tueur à gages pour l’abattre afin que Buster hérite d’une manne d’assurance-vie de 10 millions de dollars.

L’avocat maintenant radié du barreau a d’abord affirmé qu’il avait été pris en embuscade lors d’une fusillade au volant alors qu’il changeait un pneu sur son véhicule, mais son histoire s’est rapidement démêlée et il a avoué avoir orchestré le complot.

M. Murdaugh et son co-conspirateur présumé Curtis Smith ont été arrêtés et inculpés pour l’incident.

En plus de la mort de Beach et de Satterfield, des questions ont également fait surface sur d’autres morts mystérieuses entourant les Murdaugh.

Stephen Smith, 19 ans, a été retrouvé mort au milieu de la route dans le comté de Hampton, en Caroline du Sud.

L’adolescent ouvertement gay avait subi un traumatisme contondant à la tête et sa mort a été officiellement considérée comme un délit de fuite. Mais la famille de la victime a longtemps douté de cette version des événements, le nom de Murdaugh apparaissant dans plusieurs informations policières et rumeurs communautaires.

Une enquête a été rouverte sur sa mort après les meurtres de Maggie et Paul.