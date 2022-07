Alex Murdaugh plaide non coupable du meurtre de sa femme et de son fils

WALTERBORO, SC (AP) – L’avocat radié de la Caroline du Sud, Alex Murdaugh, a plaidé non coupable mercredi du meurtre de sa femme et de son fils.

Ses avocats de la défense et les procureurs ont accepté de garder les preuves secrètes au milieu de l’attention des médias. Sa défense a demandé au juge de lui refuser la caution, affirmant qu’il ne pouvait pas se permettre de la publier de toute façon et qu’il souhaitait un procès rapide car il sentait que le ou les tueurs étaient toujours en liberté.

L’accusation a nié cela, disant au juge que toutes les preuves indiquaient sa culpabilité dans le meurtre de sa femme et de son fils.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

WALTERBORO, SC (AP) – Alex Murdaugh, avocat jadis éminent et maintenant radié de la Caroline du Sud, quitte brièvement la prison mercredi pour une audience de cautionnement sur des accusations de meurtre dans la fusillade de sa femme et de son fils il y a 13 mois.

Murdaugh est derrière les barreaux depuis octobre, accusé de crimes financiers et de plusieurs autres méfaits découverts après le meurtre de sa femme Maggie, 52 ans, et de leur fils de 22 ans, Paul, au domaine de chasse familial du comté de Colleton en juin 2021. .

Murdaugh, 54 ans, a été inculpé la semaine dernière de deux chefs de meurtre et de deux chefs de possession d’une arme lors d’un crime violent. Les documents judiciaires n’indiquent pas comment la police a lié Murdaugh aux décès après 13 mois d’enquête. Ils ne contiennent pas non plus d’indices sur la raison pour laquelle un homme qui n’avait pas d’antécédents criminels et faisait partie d’une famille riche et bien connectée qui dominait la communauté juridique de la petite ville de Hampton aurait pu vouloir tuer les membres de sa propre famille.

Les autorités sont discrètes depuis le début de l’enquête. L’année dernière, ils ont publié l’appel au 911 tard dans la nuit dans lequel Murdaugh a rapporté avoir trouvé les corps de sa femme et de son fils à l’extérieur près des chenils de son domaine. Le coroner a déclaré que les deux victimes avaient été abattues à plusieurs reprises. Les actes d’accusation ajoutent un nouveau détail : une allégation selon laquelle Murdaugh a tué sa femme avec un fusil et son fils avec un fusil de chasse.

Les avocats de Murdaugh ont laissé entendre qu’ils pourraient faire pression sur les procureurs pour qu’ils révèlent les informations dont ils disposent lors de l’audience de mercredi. Dans un communiqué publié après que le grand jury a prononcé jeudi les actes d’accusation pour meurtre, ils ont également déclaré qu’ils souhaitaient avoir son procès dans les trois prochains mois.

“Il était très clair dès le premier jour que les forces de l’ordre et le procureur général ont conclu prématurément qu’Alex était responsable du meurtre de sa femme et de son fils”, ont écrit les avocats de la défense Jim Griffin et Dick Harpootlian. “Mais nous savons qu’Alex n’avait aucun motif pour les assassiner.”

L’audience de mercredi au palais de justice du comté de Colleton sera présidée par le juge de circuit Clifton Newman, le même juge qui a refusé la caution de Murdaugh pour les accusations de crimes financiers. Un autre juge a ensuite fixé la caution à 7 millions de dollars, mais Murdaugh n’a pas pu la payer et est resté en prison. Ses avocats se sont plaints à plusieurs reprises que la caution était trop élevée et ont déclaré qu’en raison des poursuites et des avoirs gelés, Murdaugh ne pouvait même pas se permettre d’acheter des sous-vêtements au magasin de la prison.

S’il est reconnu coupable de meurtre, Murdaugh risque 30 ans de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En vertu de la loi de l’État, les procureurs pouvaient également choisir de demander la peine de mort parce que plus d’une personne avait été tuée.

Les quatre nouveaux actes d’accusation liés aux meurtres s’ajoutent à une pile de 80 autres accusations portées contre Murdaugh par des enquêteurs qui ont examiné chaque partie de sa vie au cours de l’année écoulée. Aucune date de procès n’a été fixée pour aucune des affaires.

Les procureurs ont déclaré que l’avocat autrefois éminent avait volé plus de 8 millions de dollars en règlements et autres fonds à des clients, commis une fraude et menti à la police en essayant d’organiser sa propre mort afin que son fils survivant puisse percevoir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Murdaugh a également été accusé le mois dernier d’avoir co-dirigé un réseau de blanchiment d’argent et de drogue de 2 millions de dollars.

Les accusations de meurtre et d’autres affaires sont poursuivies par le bureau du procureur général de Caroline du Sud en raison des liens que Murdaugh a avec le bureau local du procureur du 14e circuit. La juridiction du bureau comprend le comté de Colleton et le comté de Hampton, où le père, le grand-père et l’arrière-grand-père de Murdaugh ont été les procureurs élus pendant 87 années consécutives.

The Associated Press