Alex Murdaugh news : Le tueur devant le tribunal pour la première fois depuis la condamnation du procès pour meurtre alors que la mise à jour sur la falsification du jury se profile

Le tueur reconnu coupable Alex Murdaugh affirme une fois de plus être une victime dans l’une des affaires de meurtre les plus explosives d’Amérique.

L’héritier légal de la dynastie, âgé de 65 ans – purge actuellement la prison à vie pour les meurtres brutaux de sa femme Maggie et de son fils Paul en juin 2021 – a déposé une requête pour un nouveau procès pour meurtre au motif de falsification présumée du jury lors de son procès initial.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Murdaugh assumer le rôle de victime. Il a réalisé sa plus grande performance à la barre des témoins lors de son procès, où il a déploré ses derniers moments avec sa femme et son fils, et a sangloté devant l’horreur de retrouver leurs corps alors qu’il plaidait pour que le véritable tueur soit arrêté.