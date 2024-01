Alex Murdaugh fait face à une bataille difficile pour un nouveau procès pour meurtre alors que le juge limite les preuves autorisées

Alex Murdaugh fait face à une bataille difficile dans sa campagne pour un nouveau procès pour meurtre après qu’un juge de l’État a limité mardi l’interrogatoire des témoins et fixé une lourde charge de preuve autour des accusations selon lesquelles le greffier du tribunal aurait falsifié le jury lors de la procédure sensationnelle de l’année dernière.

Même si les avocats de Murdaugh prouvent que la greffière du comté de Colleton, Becky Hill, a dit aux jurés de ne pas croire son témoignage et fait pression sur eux pour qu’ils rendent un verdict de culpabilité, ils doivent également démontrer que cela leur a porté préjudice contre Murdaugh, a statué l’ancien juge de la Cour suprême de Caroline du Sud, Jean Toal.

Toal a également déclaré qu’elle ne poserait pas de questions sur d’autres accusations de grande envergure d’actes répréhensibles contre Hill, notamment que l’élu aurait abusé des fonds publics et plagié des parties de son nouveau livre sur la saga Murdaugh. Toal a repris la demande d’un nouveau procès après que le juge chargé de l’affaire, Clifton Newman, s’est récusé à la fin de l’année dernière.

Hill a juré qu’elle n’a pas interrogé les jurés sur la culpabilité de Murdaugh et n’a jamais suggéré qu’il avait commis les meurtres. La police d’État enquête sur les allégations de falsification du jury et d’abus de fonctions contre Hill, mais ne l’a inculpée d’aucun crime. Ses avocats ont toutefois reconnu le mois dernier qu’elle avait soumis les écrits d’un journaliste de la BBC à son co-auteur « comme s’il s’agissait de ses propres mots ».

Les audiences des preuves qui débuteront le 29 janvier incluront Hill et les jurés délibérants. Le juge ne demandera pas de témoignage à Newman. Elle a également exprimé des doutes quant au fait qu’elle admettrait des milliers de courriels de Hill comme pièces à conviction.

“Je suis très, très réticent à transformer cette audience sur les contacts avec les jurés en une exploration globale de chaque élément de conduite de la greffière qui aurait été inapproprié en soi, révélateur de ses caractéristiques ou de sa personnalité, ou quoi que ce soit de cette nature”, dit Toal.

« Ce n’est pas le procès de Mme Hill », a-t-elle ajouté plus tard, soulignant que l’enquête se concentre sur les interactions du greffier du tribunal avec les jurés et sur la capacité du jury à parvenir à un verdict impartial.

Murdaugh purge une peine d’emprisonnement à vie sans libération conditionnelle après un jury l’a déclaré coupable en mars dernier du meurtre de sa femme, Maggie, et de son plus jeune fils, Paul, en juin 2021. Il fait également face à 27 ans supplémentaires après avoir plaidé coupable en novembre pour avoir volé des millions de dollars.

Les règles étroites de Toal étaient plus strictes que celles recherchées par les avocats de Murdaugh lors de l’audience de mardi, organisée pour déterminer la portée de l’audition des preuves de trois jours plus tard ce mois-ci. L’avocat Jim Griffin a soutenu que le préjudice devait être présumé. Il incombe à l’État de prouver que « les communications non autorisées avec des tiers » telles que l’interaction présumée de Hill étaient « inoffensives », a déclaré Griffin.

Toal s’est rangé du côté de l’État, soulignant que le tribunal dispose d’un affidavit d’un seul juré délibérant qui jure qu’un contact extérieur a eu lieu. Elle a dit qu’elle souhaitait entendre des preuves spécifiques sur la façon dont le juré avait perçu les prétendus commentaires de Hill.

Toal a porté un nouveau coup à la défense en bloquant les questions sur l’effet que la falsification du jury allégué par les avocats de Murdaugh aurait pu avoir sur les délibérations du jury. Elle interrogera les jurés uniquement sur son impact possible sur leur conclusion finale, et non sur la manière dont ils sont parvenus à leur décision.

“Personne – ni moi ni personne d’autre – ne demandera à un juré les détails de sa délibération”, a déclaré Toal.

Le procureur de l’État, Creighton Waters, avait demandé à Toal d’empêcher une « expédition de pêche de grande envergure » dans les révélations post-procès du plagiat de Hill et des accusations d’écoute électronique contre son fils. Waters a déclaré que les conversations avec les jurés et le personnel du greffier indiquent que le verdict n’a pas été influencé par quoi que ce soit de « non professionnel ou fâcheux ».

L’avocat de la défense, Dick Harpootlian, a fait valoir que le nouveau livre de Hill – qui n’est actuellement pas publié « dans un avenir prévisible », selon son équipe juridique – est pertinent car il établit un mobile. Il a déclaré que Hill avait dit à un assistant pendant le procès qu’un verdict de culpabilité serait bon pour les ventes de ses livres.

Toal a réprimandé l’avocat de longue date pour sa suggestion continue selon laquelle Hill cherchait à s’enrichir en poussant les jurés à un verdict de culpabilité.

“J’espère que c’est la dernière fois que vous répéterez cela jusqu’à ce que je le demande à nouveau”, a déclaré Toal à un moment donné. « Passons à autre chose. »

Les auditions des preuves seront consignées dans le dossier et se tiendront en audience publique. Les caméras de télévision du tribunal seront autorisées mais ne pourront pas se concentrer sur les jurés qui témoigneront, qui seront désignés par leur numéro et non par leur nom. Toal s’est également dit ouvert à d’autres moyens de garantir la vie privée des jurés, comme dissimuler leur visage pendant le témoignage.

L’avocat de deux jurés a demandé à Toal d’interdire aux médias l’entrée dans la salle d’audience afin de limiter le « stress contentieux » de ses clients. L’avocat Joe McCulloch a suggéré que Toal évite la « distraction et l’imposition » des médias d’information en permettant aux journalistes de regarder les examens ailleurs en direct.

« Aucun préjudice ne serait porté au droit du public de connaître et de participer aux débats », a-t-il soutenu, en vain.

Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.