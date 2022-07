Alex Murdaugh devrait être accusé d’avoir tué sa femme et son fils, selon un avocat

Un mystère de longue date sur qui a tué la femme et le fils d’Alex Murdaugh, héritier d’une puissante dynastie légale en Caroline du Sud, pourrait se diriger vers une résolution cette semaine alors que la police a indiqué qu’elle prévoyait d’inculper M. Murdaugh dans les meurtres, a déclaré mardi l’un de ses avocats.

M. Murdaugh avait déjà fait face à une série d’accusations de fraude et de vol qui avaient abouti à son arrestation en septembre 2021 et à une vague d’actes d’accusation ultérieurs. Mais personne n’avait été officiellement accusé de la mort de Maggie Murdaugh, 52 ans, et de Paul Murdaugh, 22 ans, qui ont été tués par balle dans le domaine de chasse rural de la famille à Islandton, à environ 65 miles à l’ouest de Charleston.

L’un des avocats de M. Murdaugh, Jim Griffin, a déclaré que les enquêteurs de la police d’État avaient informé certains des proches de M. Murdaugh qu’ils prévoyaient de demander un acte d’accusation contre M. Murdaugh pour les meurtres cette semaine. Une porte-parole de la Division de l’application de la loi de Caroline du Sud, qui a enquêté sur l’affaire, n’a pas confirmé le récit de l’avocat.