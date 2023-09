Alex Murdaugh comparaît devant le tribunal pour plaider coupable de crimes financiers

Tueur reconnu coupable et héritier légal de la dynastie en disgrâce Alex Murdaugh a comparu aujourd’hui devant un tribunal fédéral où il a plaidé coupable à une série d’accusations de fraude financière – admettant qu’il avait volé des millions de dollars aux clients d’un cabinet d’avocats pour son propre bénéfice personnel.

Le double meurtrier s’est présenté devant le juge de district américain Richard Gergel au centre judiciaire J. Waties Waring à Charleston où il a renoncé à son droit à un procès devant jury et a confirmé au tribunal son souhait de changer son plaidoyer de culpabilité.

Murdaugh avait confirmé plus tôt cette semaine qu’il plaiderait coupable de 22 accusations fédérales, notamment de fraude électronique, de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire.

« Je plaide coupable de mon plein gré et parce que je suis coupable, et pour plusieurs autres raisons », a déclaré Mudaugh devant le tribunal jeudi.

Lorsque le juge Gergel a demandé les autres raisons, Murdaugh a répondu que c’était pour que son fils survivant, Buster, puisse le voir assumer ses responsabilités et pour qu’il puisse tenter d’arranger les choses avec ses victimes.

La comparution de Murdaugh devant le tribunal jeudi matin marquait la première fois qu’il plaidait coupable d’un crime. Mais c’est la deuxième fois qu’il apparaît publiquement depuis qu’il a été condamné en mars pour les meurtres brutaux, le 7 juin 2021, de sa femme Maggie et de son fils Paul. La semaine dernière, il a comparu devant le tribunal de Beaufort pour une audience sur les accusations portées par l’État, dont la date de procès a été fixée au 27 novembre.

Devant le tribunal fédéral cette semaine, le juge Gergel a commencé l’audience en posant à Murdaugh des questions de procédure relatives au consentement et à sa compétence. Murdaugh, qui est derrière les barreaux depuis environ deux ans, dit qu’il est sobre depuis plus de 700 jours.

La procureure fédérale principale Emily Limehouse a lu à haute voix au tribunal l’accord de plaidoyer, qui, selon le juge Gergel, ne constitue pas une renonciation au droit de Murdaugh de faire appel.

Conformément à l’accord de plaidoyer, Murdaugh doit être totalement honnête et fournir toute preuve ou dossier pertinent. S’il ne le fait pas, l’accord peut être résilié et des accusations supplémentaires peuvent être portées.

Murdaugh doit également se soumettre à un test polygraphique lié à ses fraudes et à ses actifs à la demande du gouvernement, tout en aidant à retrouver et à récupérer tous les actifs, l’argent et les comptes. Il y a eu beaucoup de spéculations à la clôture du procès pour meurtre quant à savoir si l’argent avait été récupéré. été caché.

Alors que Murdaugh a admis avoir volé des millions de clients lors d’un témoignage explosif en salle d’audience lors de son procès pour meurtre, c’est la première fois qu’il plaide coupable d’avoir commis un crime.

Il risque désormais jusqu’à 30 ans de prison fédérale pour certaines des accusations.

L’avocat radié Alex Murdaugh devant le tribunal la semaine dernière (AP)

Les accusations sont les suivantes: complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire (jusqu’à 30 ans de prison, 1 million de dollars d’amende), fraude bancaire (jusqu’à 30 ans de prison, 1 million de dollars d’amende), fraude électronique (jusqu’à 30 ans de prison, 1 million de dollars). amende), d’autres pays de fraude électronique (jusqu’à 20 ans, amende de 250 000 $), de complot en vue de commettre une fraude électronique (jusqu’à 20 ans de prison, amende de 250 000 $) et les chefs d’accusation 9 à 22 incluent le blanchiment d’argent (jusqu’à 20 ans, l’amende). la plus élevée d’une amende de 250 000 $ ou du double de la valeur de la propriété impliquée).

Murdaugh a examiné les accusations portées contre lui et a déclaré au tribunal qu’il contestait quelques points et s’en remettait à son avocat, Jim Griffin.

M. Griffin dit que Murdaugh veut préciser qu’il n’avait pas l’intention de voler le compte de succession de ladite Badger, l’une de ses victimes, mais uniquement de son mari survivant, Arthur Badger.

Drew Tripp de NBC News a rapporté que le juge Gergel avait répondu avec un ton légèrement sarcastique, précisant que Murdaugh admettait avoir volé, mais ne voulait pas voler le compte de succession de l’épouse décédée. Il a ensuite admis qu’il était d’accord avec cette clarification.

M. Griffin a également réitéré un problème de l’affaire civile dans l’affaire Satterfield, établissant pour le compte rendu qu’il a inventé l’histoire racontée aux experts en sinistres sur la façon dont sa gouvernante Gloria Satterfield est tombée et s’est blessée sur sa propriété.

Une autre question est soulevée par l’avocat Phil Barber concernant la question de la confiscation dans l’accord de plaidoyer. Il existe un écart dans les montants totaux des pertes dans les produits de la fraude imputables à Murdaugh.

Murdaugh a admis avoir dépensé près de 9 millions de dollars, mais le gouvernement estime que le montant dépasse 10,5 millions de dollars et n’est pas prêt à présenter ce dossier aujourd’hui. Il est convenu de baser initialement la commande sur le chiffre le plus bas.

Aux termes de l’accord, les procureurs fédéraux ont convenu que la peine serait purgée concurremment avec toute condamnation de l’État pour les mêmes accusations.

Au total, Murdaugh fait face à plus de 100 accusations au niveau étatique et fédéral pour son vaste stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars qui a duré plus d’une décennie.

Selon les procureurs, Murdaugh a travaillé avec des co-conspirateurs et amis, l’ancien avocat Cory Fleming et l’ancien PDG de la Palmetto State Bank, Russell Laffitte, pour escroquer les clients de plusieurs millions de dollars.

Parmi les victimes se trouvait la famille de la gouvernante décédée de Murdaugh, Gloria Satterfield, décédée lors d’un voyage mystérieux et d’une chute dans le domaine familial en 2018.

Murdaugh aurait volé plus de 4 millions de dollars à la famille dans le cadre d’une poursuite pour mort injustifiée.

Fleming et Laffitte ont déjà été reconnus coupables par un tribunal fédéral pour leur rôle dans le stratagème de fraude en col blanc du tueur reconnu coupable, le premier étant condamné à quatre ans et le second à sept ans.

Même si Murdaugh est parvenu à un accord sur les accusations fédérales, il sera jugé pour les accusations portées contre l’État en novembre.