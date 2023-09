Alex Murdaugh bénéficiera-t-il d’un nouveau procès ? Un expert juridique intervient

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

WLorsqu’Alex Murdaugh a été reconnu coupable des meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul en mars, son équipe juridique a insisté sur le fait que le combat n’était pas terminé.

Six mois plus tard, ses avocats Dick Harpootlian et Jim Griffin se sont rendus devant la cour d’appel de Caroline du Sud à Columbia et ont déposé une requête appelant à un nouveau procès.

Les requêtes en appel ou en nouveaux procès ne sont pas rares dans les affaires pénales.

Mais le fondement de la demande des avocats de Murdaugh est là.

Dans le dossier explosif de 65 pages, Murdaugh a accusé la greffière du tribunal du comté de Colleton, Rebecca Hill, d’avoir rompu son serment en prétendument falsifié le jury dans l’affaire, le faisant pression pour qu’il rende un verdict de culpabilité contre lui.

Il affirme qu’elle a conseillé au panel de ne pas se laisser « tromper » par le témoignage de Murdaugh à la barre ou « induit en erreur » par les preuves de la défense, les a poussés à parvenir à un verdict de culpabilité rapide et a déformé « des informations critiques et importantes au juge du procès dans son procès ». campagne visant à destituer un juré qu’elle croyait favorable à la défense ».

C’est une série d’accusations explosives, étayées par des affidavits de certains jurés, qui ont propulsé Murdaugh et son fameux procès pour double meurtre sous les projecteurs une fois de plus.

Alors, quelle est la gravité de ces allégations ?

Et cela ouvrira-t-il désormais la voie à Murdaugh – un homme reconnu coupable du meurtre de sang-froid de sa femme et de son fils, un homme qui risque encore 700 ans de prison pour 100 accusations de fraude financière et un homme impliqué dans une vaste saga de morts mystérieuses – d’être accordé un nouveau procès ?

L’éminent avocat Duncan Levin a déclaré L’indépendant que les affirmations exposées dans les documents judiciaires sont « extrêmement graves » et que, si elles sont vraies, Murdaugh pourrait – et devrait – bénéficier d’un nouveau procès.

« Les allégations contenues dans la plainte sont extrêmement graves », a-t-il déclaré.

Michael Gunn, directeur chez Forge Consulting, prête serment au témoin par Rebecca Hill, greffière du comté de Colleton, lors du procès pour meurtre de Murdaugh (PA)

« La plainte affirme qu’un représentant élu de l’État, la greffière du tribunal Rebecca Hill, s’est livré à une faute délibérée en falsifiant le jury lors du procès de M. Murdaugh pour le meurtre de sa femme et de son fils. »

M. Levin – ancien procureur adjoint du bureau du procureur de Manhattan et éminent avocat de la défense pénale chez Levin & Associates qui a représenté des clients dont Harvey Weinstein et Anna Delvey – a expliqué que les accusations pourraient constituer une violation des droits de Murdaugh.

« Si elles s’avèrent vraies, ces allégations portent non seulement atteinte à l’intégrité du processus judiciaire, mais représentent également une violation significative du droit constitutionnel de Murdaugh à un procès équitable », a-t-il déclaré.

Maintenant que la requête a été déposée, il a déclaré qu’une audience des preuves aurait probablement lieu au cours de laquelle les preuves des accusations seraient présentées.

Si les allégations s’avèrent vraies, M. Levin a déclaré que Murdaugh devrait alors « incontestablement » se voir accorder sa demande d’un nouveau procès.

« Les actions décrites, en particulier celles d’un fonctionnaire du tribunal chargé de faire respecter les principes de justice et d’impartialité, portent fondamentalement atteinte à l’équité du procès et à la crédibilité du verdict », a-t-il déclaré.

« Trafiquer le jury, faire pression sur lui et interférer dans ses délibérations sont des actes qui violent directement le droit de l’accusé à un procès devant jury équitable et impartial.

« Dans de tels cas, la loi exige généralement l’octroi d’un nouveau procès pour garantir que la justice soit rendue sans entacher d’influence indue ou de mauvaise conduite. »

Les avocats d’Alex Murdaugh exigent un nouveau procès pour allégations de falsification du jury

Il a ajouté : « Ces actions, si elles sont fondées, pourraient entraîner de graves conséquences pour les personnes impliquées. »

Mme Hill n’a pas encore répondu aux accusations explosives portées contre elle et est présumée innocente.L’indépendant l’a contactée pour commentaires.

Mais les avocats de Murdaugh ont suggéré que certains membres du jury pourraient également se retrouver dans une situation juridiquement délicate.

Parlant sur Bonjour Amérique Mercredi matin, M. Harpootlian a suggéré que les jurés devraient également rechercher un avocat.

M. Levin a déclaré qu’il est possible que les jurés soient confrontés à des conséquences juridiques si les accusations s’étendent à leur propre mauvaise conduite.

« S’il existe des preuves ou des préoccupations concernant une mauvaise conduite des jurés, comme le fait de recevoir des informations extérieures, de discuter de l’affaire prématurément ou d’être influencé par des facteurs externes, les jurés pourraient potentiellement faire face à des conséquences juridiques ou être appelés à témoigner de leurs actions pendant le procès », a-t-il déclaré. dit.

Le procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, n’a pour l’instant publié qu’une brève déclaration sur la requête, affirmant simplement que « nous examinons actuellement la dernière requête de la défense et que nous y répondrons par le biais de la procédure judiciaire au moment opportun ».

Les avocats de Murdaugh affirment que Mme Hill était motivée par la célébrité et le désir de conclure un contrat de livre lorsqu’elle aurait fait pression sur les jurés pour qu’ils rendent rapidement un verdict de culpabilité unanime contre lui.

Lorsque Murdaugh est venu à la barre, la motion affirme que Mme Hill a demandé au jury de « le surveiller de près », de « regarder ses actions » et de « regarder ses mouvements » à la barre – ce qu’au moins un juré a dit avoir compris. ça veut dire que Murdaugh était coupable.

La publication Facebook qui aurait été publiée par l’ex-mari d’une jurée (L’ÉTAT DE CAROLINE DU SUD devant la Cour d’appel)

Lorsque la défense a présenté des preuves, il lui aurait été demandé de ne pas « se laisser berner ».

La motion affirme également que Mme Hill a eu de fréquentes conversations privées avec le président du jury et a demandé à plusieurs reprises aux jurés leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de Murdaugh.

L’une des accusations les plus accablantes concerne le renvoi du juré numéro 785 quelques heures seulement avant le début des délibérations du jury.

Selon les avocats de Murdaugh, Mme Hill « a inventé une histoire sur une publication sur Facebook pour destituer un juré qui, selon elle, pourrait voter non coupable ».

Le juge Clifton Newman a exclu la jurée du panel pour avoir prétendument discuté de l’affaire avec au moins trois autres personnes en dehors du tribunal. La femme a ensuite suscité un léger soulagement – ​​et largement rapporté – lorsqu’elle a demandé à récupérer sa « douzaine d’œufs » dans la salle des jurés avant de partir.

Selon la requête, Mme Hill s’était rendue auprès du juge Newman le 27 février – le lendemain du témoignage de Murdaugh – affirmant qu’elle avait vu un message dans le groupe Facebook local « Walterboro Word of Mouth » de l’ancien mari du juré 785, Tim Stone.

Le message aurait prétendu que la jurée buvait avec son ex-mari et, lorsqu’elle s’est saoulée, elle a exprimé son point de vue sur l’innocence ou la culpabilité de Murdaugh.

Un message de suivi d’un compte appelé Timothy Stone s’est excusé pour le message en disant qu’il était conduit par « Satan ».

Les avocats de Murdaugh affirment que les messages ont été fabriqués ou n’ont pas été rédigés par M. Stone.

Maggie et Paul ont été retrouvés abattus sur le domaine familial de 1 700 acres en Moselle le 7 juin 2021. Alex Murdaugh avait appelé le 911 en affirmant avoir retrouvé leurs corps.

Au cours de son procès très médiatisé pour meurtre, les jurés ont entendu comment Paul avait été abattu de deux balles avec un fusil de chasse de calibre 12 alors qu’il se tenait dans la salle d’alimentation des chenils pour chiens du domaine mosellan de 1 700 acres de la famille aisée. La deuxième balle dans la tête lui a fait exploser presque entièrement le cerveau.

Après avoir tué Paul, les procureurs ont déclaré que Murdaugh avait alors saisi un fusil semi-automatique .300 Blackout et avait ouvert le feu sur Maggie alors qu’elle tentait de fuir son mari.

Au cours du procès dramatique de six semaines, Murdaugh a avoué avoir menti sur son alibi la nuit des meurtres, mais a continué à clamer son innocence des meurtres.

Le jury n’était pas d’accord et le descendant légal en disgrâce a été reconnu coupable en mars de ces meurtres brutaux.

Alex Murdaugh sanglote à la barre alors qu’il témoigne pour sa propre défense (PA)

Au-delà des accusations de meurtre, Murdaugh, 55 ans, fait également face à une série d’accusations de fraude financière pour avoir volé des millions de dollars à ses clients du cabinet d’avocats et à la famille de sa gouvernante décédée.

Il devrait plaider coupable le 21 septembre à des accusations fédérales – c’est la première fois qu’il plaide coupable d’un crime devant un tribunal.

Murdaugh fait également face à une centaine d’accusations financières devant un tribunal d’État, ainsi qu’à des accusations concernant un complot de tueur à gages bâclé dans lequel il prétend avoir payé un complice pour l’abattre.

La condamnation très médiatisée de Murdaugh a également mis en lumière d’autres morts mystérieuses liées à la dynastie juridique de Caroline du Sud.

À la suite des meurtres de Maggie et Paul, des enquêtes ont été rouvertes sur la mort en 2018 de la gouvernante de longue date de Murdaugh, Gloria Satterfield, et sur l’homicide en 2015 de l’adolescent gay Stephen Smith.

Pendant ce temps, au moment de son meurtre, Paul attendait également son procès pour le décès d’un bateau à Mallory Beach en 2019.