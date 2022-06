Alex Murdaugh accusé de blanchiment d’argent et trafic de drogue

COLUMBIA, SC (AP) – Alex Murdaugh, avocat éminent et bientôt radié de la Caroline du Sud, a de nouveau été inculpé, cette fois les procureurs ont déclaré que ses crimes s’étendaient à un réseau de blanchiment d’argent et d’analgésique de huit ans avec un ami et ancien client accusé en essayant de l’aider à se suicider.

Murdaugh a écrit 437 chèques d’une valeur de 2,4 millions de dollars que Curtis “Eddie” Smith a encaissés sur huit ans, gardant une partie de l’argent pour lui-même et donnant le reste pour des activités illégales de grande envergure, selon des actes d’accusation remis la semaine dernière et descellés mardi.

Cette activité illégale comprenait un “réseau de distribution” de l’analgésique oxycodone, selon les procureurs, qui n’ont précisé aucun des autres crimes possibles. Les deux hommes ont été accusés de possession, de fabrication ou de distribution de stupéfiants, mais les dossiers judiciaires n’ont pas fourni de détails supplémentaires.

Il s’agit du 16e acte d’accusation contre Murdaugh pour des accusations allant de mentir à la police et d’avoir tenté d’organiser sa propre mort, de voler de l’argent à des clients et d’organiser 4,3 millions de dollars en règlements pour décès injustifiés pour une femme de ménage décédée lors d’une chute chez lui, puis ne pas lui donner famille un sou.

Mais la mort par balle de la femme et du fils cadet de Murdaugh devant leur domicile en juin 2021 n’est toujours pas résolue. Leurs meurtres ne sont référencés dans aucun des nouveaux actes d’accusation et Murdaugh et Smith ont catégoriquement déclaré qu’ils n’avaient rien à voir avec eux.

Murdaugh et Smith ont commencé à blanchir plus d’argent et ont cessé de prendre des précautions pour éviter d’être découverts environ trois mois avant les meurtres, a déclaré Creighton Waters, chef de la division du grand jury du bureau du procureur général de l’État.

Waters n’a pas donné plus de détails lors de l’audience sur la caution de Smith mardi.

Murdaugh attend également une ordonnance formelle révoquant sa licence de droit. Il a décidé de ne pas contester la décision de la Cour suprême de l’État la semaine dernière, qui met fin à la carrière juridique d’un membre d’une famille éminente qui domine la scène juridique du petit comté de Hampton depuis près d’un siècle. Le père, le grand-père et l’arrière-grand-père de Murdaugh ont été les procureurs élus de la région pendant 87 années consécutives.

Murdaugh, 54 ans, a été accusé dans les derniers actes d’accusation de complot criminel et de possession, fabrication ou distribution de stupéfiants.

La plupart des actes d’accusation étaient contre Smith, qui a rencontré Murdaugh lorsqu’il avait besoin d’un avocat pour une action en indemnisation des accidents du travail. Après que son cabinet d’avocats ait découvert qu’il volait de l’argent, Smith est l’homme que Murdaugh a déclaré avoir appelé lorsqu’il voulait que quelqu’un le tue afin que son fils survivant puisse toucher une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars.

Le tir de Smith n’a effleuré la tête de Murdaugh que sur le bord d’une route à deux voies en septembre dernier, a indiqué la police. Les deux hommes ont été inculpés l’année dernière dans cet incident.

Smith, 61 ans, fait maintenant face à quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent, trois chefs d’accusation de contrefaçon, de possession, de fabrication ou de distribution de stupéfiants. trafic de méthamphétamine et autres accusations. Chaque accusation de blanchiment d’argent entraîne à elle seule jusqu’à 20 ans de prison.

Lors de son audience sur la caution mardi, Smith a déclaré au juge qu’il n’avait pas été entraîné dans le stratagème par son propre choix et qu’il avait hâte de blanchir son nom. Sa caution a été fixée à 250 000 $.

L’avocat de Smith a déclaré qu’il n’était pas sûr que son client puisse se le permettre.

“Nous allons simplement devoir attendre et laisser plus de faits sortir”, a déclaré Jarrett Bouchette. “Comme nous l’avons vu au cours de la dernière année, les choses ont changé au fil du temps, ce qui n’était pas ce qu’elles semblaient être au départ.”

Les actes d’accusation indiquent que Murdaugh a écrit presque tous les chèques pour Smith pour moins de 10 000 $ afin d’éviter les exigences fédérales selon lesquelles les banques déclarent les transactions importantes.

Smith a falsifié les noms de sa fille et de sa petite amie au cours des huit années où il a traité les chèques de Murdaugh, ont déclaré les procureurs.

Smith est le troisième associé et ami de Murdaugh à faire face à des accusations criminelles. Le grand jury de l’État a également inculpé un autre avocat et banquier, affirmant qu’ils avaient aidé Murdaugh à prendre l’argent des clients.

Dans 81 actes d’accusation contre Murdaugh, les procureurs disent qu’il a volé au moins 8,4 millions de dollars. Il fait également face à un nombre croissant de poursuites civiles.

Plus tôt ce mois-ci, l’anniversaire du 7 juin 2021, la mort de l’épouse de Murdaugh, Maggie, 52 ans, et de son fils, Paul, 22 ans, s’est déroulée sans arrestation et sans information supplémentaire de la Division de l’application de la loi de l’État. Ses agents ont révélé peu de choses au-delà du fait que les deux ont été abattus devant leur domicile du comté de Colleton et Murdaugh a appelé le 911, disant qu’il avait découvert les corps.

Murdaugh a déclaré qu’il rendait visite à sa mère et à son père malade lorsque sa femme et son fils ont été tués.

Murdaugh est en prison depuis octobre avec une caution de 7 millions de dollars pour les diverses charges financières.

