Alex Morgan vise la 200e sélection de l’USWNT, nommé dans l’alignement contre l’Allemagne

L’attaquant de San Diego Wave Alex Morgan, l’attaquant des Red Stars de Chicago Mallory Pugh et la MVP de la NWSL Sophia Smith des Portland Thorns sont les têtes d’affiche de l’équipe nationale des États-Unis composée de 24 joueurs pour une paire de matches amicaux contre l’Allemagne le mois prochain.

Morgan, qui a raté la tournée européenne du mois dernier aux côtés de Pugh, compte 198 sélections internationales et est sur le point de devenir le 13e joueur de l’histoire de l’USWNT à amasser 200 sélections.

Les États-Unis cherchent à rebondir après les défaites contre l’Espagne et l’Angleterre plus tôt ce mois-ci, avec leur première opportunité de le faire lorsque l’équipe accueille l’Allemagne à Ft. Lauderdale, Floride, le 10 novembre, puis à nouveau à Harrison, NJ, trois jours plus tard – les deux derniers matchs de 2022 pour l’équipe américaine la mieux classée.

“Ce sont les types de matchs qui aident notre préparation à la Coupe du monde à bien des égards et ces 180 minutes pour terminer notre programme cette année vont être extrêmement précieuses pour les joueurs et les entraîneurs”, a déclaré l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski.

“Ce sera bien de faire revenir certains joueurs sur la liste et nous nous attendons tous à ce que ces matchs soient très compétitifs et divertissants pour les fans.”

La gardienne du Kansas City Current Adrianna Franch revient également pour sa première convocation depuis octobre 2021, tout comme l’attaquant du San Diego Wave Taylor Kornieck.

La liste comprend trois lauréats du prix de fin de saison de la NWSL dans le Golden Boot gagnant Morgan, MVP Smith et recrue de l’année et défenseur de l’année Naomi Girma. Smith a également remporté le titre de MVP du match de championnat NWSL après avoir marqué pour aider les Thorns à remporter leur troisième titre NWSL.

L’Allemagne, classée n ° 3 mondiale, a atteint la finale de l’Euro féminin 2022, s’inclinant 2-1 contre l’Angleterre en prolongation. La réunion de novembre sera le premier affrontement de l’USWNT avec l’Allemagne depuis une courte victoire à la SheBelives Cup en 2018.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont découvert leurs adversaires de groupe et leur parcours à travers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Les États-Unis ont été entraînés dans le groupe E où ils affronteront le Vietnam, les Pays-Bas et le vainqueur des éliminatoires du groupe A. L’Allemagne a été entraînée dans le groupe H où elle affrontera le Maroc, la Colombie et la République de Corée.

Liste de 24 joueurs de l’USWNT contre l’Allemagne

Gardiens : Adrianna Franch (Kansas City Current), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Défenseurs : Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (Racing Louisville FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Hailie Mace (Kansas City Current), Becky Sauerbrunn ( Portland Thorns FC).

Milieux de terrain : Sam Coffey (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Esprit de Washington).

Attaquants : Ashley Hatch (Washington Spirit), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Alyssa Thompson (Total Académie Futbol).