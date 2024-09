Alex Morgan, star de l’USWNT et de la NWSL, annonce sa retraite du football et est enceinte de son deuxième enfant

Alex Morgan, attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis et des San Diego Wave, a annoncé qu’elle prendrait sa retraite car elle et son mari Servando Carrasco attendent leur deuxième enfant. Morgan, 35 ans, jouera un dernier match pour les San Diego Wave dimanche contre les North Carolina Courage à domicile, a-t-elle annoncé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux jeudi.

« J’ai tellement de clarté sur cette décision, et je suis si heureux de pouvoir enfin vous le dire », a déclaré Morgan. « Cela a pris du temps et cette décision n’a pas été facile. Au début de 2024, j’ai senti dans mon cœur et dans mon âme que c’était la dernière saison où je jouerais au football.

« Le football a fait partie de moi pendant 30 ans et c’est l’une des premières choses que j’ai aimées. J’ai tout donné à ce sport et ce que j’ai reçu en retour est bien plus que ce dont j’aurais pu rêver. »

Morgan a joué son dernier match avec l’USWNT en juin avant les Jeux olympiques, une victoire 3-0 contre la Corée du Sud au Minnesota. L’entraîneur Emma Hayes a fait beaucoup parler de lui pour l’avoir écartée de l’équipe olympique, et Morgan est restée avec les Wave pendant l’été.

Morgan fait partie du Wave depuis 2022, après avoir joué pour l’Orlando Pride et le Portland Thorns FC en NWSL, ainsi que pour des séjours internationaux à Lyon en 2017 et avec Tottenham pendant la pandémie de COVID-19.

Elle prendra sa retraite après avoir remporté deux fois la Coupe du monde avec l’USWNT en 2015 et 2019 et deux fois médaillée olympique (or en 2012 et bronze en 2021). Au cours de ses 224 apparitions avec l’USWNT, elle a marqué 123 buts, ce qui la place au neuvième rang de tous les temps pour les apparitions en équipe et au cinquième rang pour le plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire du programme.

Morgan a fait ses débuts avec l’équipe américaine des moins de 20 ans en 2008, alors qu’elle en était au début de sa carrière universitaire à l’Université de Californie à Berkeley. Elle a fait ses débuts avec l’équipe nationale senior en 2010, décrochant sa première sélection le 31 mars 2010, contre le Mexique.

Morgan était la plus jeune membre de l’équipe de la Coupe du monde 2011 à 22 ans, marquant son premier but dans la compétition sacrée lors d’une victoire 3-1 en demi-finale avant d’ouvrir le score en finale contre le Japon. Cette performance l’a rendue incontournable pour l’USWNT pendant plus d’une décennie, car elle est devenue l’héritière naturelle d’Abby Wambach au poste d’attaquante. Morgan a également commencé sa carrière en club cette année-là, lançant une longue saga nomade avec le Western New York Flash, jouant pour cinq équipes entre 2011 et 2017.

Quelle que soit sa situation en club, Morgan est restée constante au sein de l’équipe nationale. Elle est devenue le visage du programme, remportant le titre d’athlète féminine de l’année de l’US Soccer en 2012 et se retrouvant sur la liste des finalistes du titre de joueuse mondiale de l’année de la FIFA cette année-là. En termes d’honneurs individuels, elle prendra sa retraite en tant que quatre fois joueuse de l’année de la CONCACAF, six fois membre du FIFPro Women’s World 11, lauréate du Soulier d’or de la NWSL 2022 et membre du USWNT All-Time Best XI en 2013.

« J’ai grandi dans cette équipe, c’était bien plus que du football », a déclaré Morgan dans le communiqué officiel de l’US Soccer à propos de sa retraite. « C’était l’amitié, le respect et le soutien indéfectibles entre nous, la volonté incessante d’investir dans le sport féminin à l’échelle mondiale et les moments clés de succès sur et en dehors du terrain. Je suis incroyablement honorée d’avoir emprunté le blason pendant plus de 15 ans. J’ai beaucoup appris sur moi-même pendant cette période et une grande partie de cela est à mettre au crédit de mes coéquipières et de nos fans. »

« Je suis extrêmement fière de la direction que prend cette équipe et je serai toujours une fan de l’USWNT. Mon désir de réussite m’a toujours motivée, mais ce que j’ai obtenu en retour est bien plus que ce que j’aurais pu demander et espérer. »

— Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 5 septembre 2024

Morgan a également contribué massivement en dehors du terrain, menant le combat des joueuses de l’USWNT pour l’égalité des salaires – elle était l’une des cinq joueuses qui ont apposé leur nom sur la première plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi qui a donné le coup d’envoi de la longue bataille en 2016 avant que l’équipe ne poursuive US Soccer en 2019.

Aussi important que soit ce combat, elle a également construit un héritage en dehors du terrain dans la NWSL, servant de témoin clé pour Mana Shim, puis Sinead Farrelly, comme ils l’ont déclaré avec L’Athlétique En 2019, les joueuses ont partagé leurs histoires d’abus qu’elles avaient subis au sein de la NWSL. Morgan, en plus de s’exprimer publiquement, a joué un rôle clé dans les coulisses pour pousser la ligue à ajouter des protections pour les joueuses contre le harcèlement et autres abus de pouvoir.

Elle a également publié des courriels entre Shim, Farrelly et la commissaire de l’époque, Lisa Baird, prouvant que la ligue était au courant que les deux joueurs essayaient de se manifester avec des informations supplémentaires. « Si nous ne nous battons pas absolument pour nous-mêmes, nous avons vu que nous n’obtiendrons rien », a déclaré Morgan L’Athlétique en 2021.

Morgan a toujours été prête à se lancer dans ce combat, et avec l’annonce de sa retraite jeudi, elle a laissé le jeu dans une meilleure position.

(Photo : C. Morgan Engel / Getty Images)