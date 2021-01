Alex Morgan a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle et sa famille avaient contracté le coronavirus pendant les vacances en Californie.

Morgan, 31 ans, est récemment revenue aux États-Unis depuis l’Angleterre, où elle a joué cet automne avec Tottenham dans la FA Women’s Super League.

Morgan est marié à un autre joueur de football Servando Carrasco. Ils ont une fille de 7 mois nommée Charlie.

« Nous sommes tous de bonne humeur et nous récupérons bien », a déclaré Morgan dans un message mardi sur Twitter. « Une fois notre isolement terminé, je suivrai les directives de retour au jeu des US Soccer pour m’assurer que mon corps est complètement rétabli et que je pourrai bientôt rejoindre mes coéquipiers sur le terrain. »

La double gagnante de la Coupe du monde travaillait pour retrouver sa forme physique avec Tottenham après la naissance de Charlie. Elle a disputé cinq matchs avec les Spurs, marquant deux fois.

L’équipe nationale féminine américaine devrait ouvrir son camp d’entraînement de janvier samedi. L’équipe se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo, prévus pour cet été.