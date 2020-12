LONDRES: Alex Morgan, vainqueur de la Coupe du monde américaine, ne restera pas à Tottenham pour la seconde moitié de la saison après avoir décidé de rentrer chez lui.

L’attaquante n’a réussi à jouer que cinq fois en marquant deux fois pour le club de la Super League féminine de Londres alors qu’elle tente de retrouver sa forme physique après avoir accouché en mai.

Je serai éternellement reconnaissant au club, à mes coéquipiers et aux supporters des Spurs de prendre si bien soin de moi et de ma famille », a déclaré Morgan lundi. Dès mon arrivée à Londres, j’ai réalisé que je faisais partie d’une organisation de premier ordre, une organisation qui m’a permis de me replonger dans le jeu que j’aime. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce chapitre de mon parcours footballistique si spécial. »

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports