Alex Morgan publie une jolie photo avec les jeunes fans de San Diego Wave

Alex Morgan sait pourquoi elle joue.

Le San Diego Wave FC, l’équipe NWSL de Morgan, a publié samedi soir une photo de l’attaquant et du capitaine rencontrant un certain nombre de jeunes fans et leur signant des autographes. Les fans étaient clairement émus de rencontrer Morgan – le texte alternatif du tweet en décrivait un comme « naturellement flippant ».

Mercredi soir, Morgan a cité le tweet et a exprimé clairement ses sentiments sur la réaction des fans.

Mon ‘Pourquoi’ en image👇 https://t.co/Jb3XkwM3ss — Alex Morgan (@alexmorgan13) 24 mai 2023

Morgan n’a pas non plus déçu dans le match, marquant à la deuxième minute de la victoire 3-0 du Wave FC sur le Houston Dash.