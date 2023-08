Alex Morgan optimiste face à la Suède : « Nous sommes très motivés »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

MELBOURNE, Australie – Megan Rapinoe et Andi Sullivan secouaient la tête, Julie Ertz chantait et Crystal Dunn avait un peu de peps dans sa démarche.

« Mr. Blue Sky » retentissait sur les terrains d’entraînement des États-Unis la veille du match le plus attendu de l’équipe de cette Coupe du monde. Les Américains affrontent la Suède, un ennemi familier, lors d’une confrontation en huitièmes de finale dimanche (la couverture commence à 4 h HE, avec le coup d’envoi à 5 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Le reste de la liste de lecture était assez léger et optimiste avec quelques Abba, Queen et Tina Turner saupoudrés. L’USWNT ne joue pas toujours de la musique pour commencer la pratique, mais cette fois c’est le cas. Et les joueurs semblaient lâches et énergiques, pas comme un groupe qui a été presque éliminé il y a quelques jours à peine.

Les États-Unis ont vu leurs 10 meilleurs pairs, l’Allemagne, le Canada et le Brésil, manquer le tour à élimination directe et savent que personne n’est en sécurité, quel que soit le nombre de tournois majeurs qu’ils ont remportés. Ils ont entendu les critiques de l’extérieur pour ne pas bien jouer ou avoir le bon état d’esprit.

Et depuis qu’ils ont été sauvés par le poteau de but pour préserver un match nul contre le Portugal, l’USWNT dit avoir tout fait pour être mieux préparé à affronter la Suède.

« Il n’y a pas de sucrerie », a déclaré le co-capitaine américain Alex Morgan, « nous avons eu un mauvais match contre le Portugal. Et nous avons de la chance. Nous sommes passés à autre chose et nous attendons ce match avec impatience. Nous avons préparé chaque seconde que nous pourrait éventuellement en créant le plus de chances, en limitant [Sweden] d’occasions, et je me sens très motivé pour le match. »

Morgan, qui compte 121 buts en 210 apparitions pour l’USWNT, n’en a pas marqué un seul dans ce tournoi. Elle a remporté le Soulier d’argent il y a quatre ans, marquant six buts avec trois passes décisives, et a égalé le record du programme en un seul match avec cinq buts lors du match d’ouverture contre la Thaïlande.

Les États-Unis vont-ils battre la Suède ?

La cruauté dont les États-Unis sont fiers devant le but n’a pas existé, et les Américains le savent. Morgane le sait. Mais « panique » et « inquiétude » ne sont pas des mots que ce groupe utilise.

« Je pense que nous avons décomposé ce qui n’allait pas, comment nous pouvons résoudre ce problème, en possession, hors possession, comment nous pouvons capitaliser sur les chances que nous avons devant le but, comment nous pouvons créer plus de chances devant le but, comment je peux mettre de côté les chances qu’on me donne », a déclaré Morgan avant de finalement reprendre son souffle.

« Ce n’est pas le tournoi que j’aurais espéré », a-t-elle poursuivi. « Mais en même temps, avoir cette incroyable opportunité devant nous en huitièmes de finale, face à la Suède, une équipe que nous connaissons extrêmement bien, je pense qu’il ne fait aucun doute que nous sommes très motivés pour jouer ce match. »

L’USWNT et la Suède se sont affrontés un nombre remarquable de fois. Le match de dimanche sera la 10e rencontre de tous les temps entre les nations lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde et Jeux olympiques) et la septième lors d’une Coupe du monde (y compris chacune depuis 2003). Les États-Unis détiennent un record de 4-1-1 et, étonnamment, c’est la première fois que les équipes s’affrontent en huitièmes de finale.

L’équipe World Cup NOW en avant-première États-Unis-Suède

Rien de cette histoire n’a vraiment d’importance pour Morgan.

« Nous voulons continuer à prouver que nous avons raison », a déclaré Morgan lorsqu’on lui a posé des questions sur les fans et les experts aux États-Unis et dans le monde qui se plaignaient que l’équipe ne réponde pas aux attentes. « Je ne blâme pas les gens pour avoir un niveau élevé [for us]. …

« Nous voulons toujours rester au top, mais nous devons le prouver à maintes reprises, et nous devons être en mesure de le montrer [Sunday]. »

Bien que cela ne signifie toujours pas battre des adversaires avec des lignes de score déséquilibrées comme les Américains l’ont souvent fait dans le passé.

« Nous sommes très motivés » – Alex Morgan sur le match de l’USWNT contre la Suède

« Nous voulons faire exploser tout le monde par cinq buts. Qui ne veut pas faire ça, n’est-ce pas? » a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski. « Mais ces résultats ont disparu. Ils ne se produiront pas.

« Le fait est que nous sommes dedans et que nous avançons. Et pour tous ceux qui veulent en voir plus, nous promettons que nous allons faire tout ce que nous pouvons, et nous nous préparons du mieux que nous pouvons pour fournir succès et répondre aux attentes. Mais avant tout, nous voulons nous assurer que nous répondons à nos propres attentes.

Les quadruples champions ont enfin une chance de faire exactement cela contre la Suède. S’ils ne le font pas, leur Coupe du monde prendra fin prématurément.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

