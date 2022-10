Alex Morgan et Mallory Pugh de l’USWNT nommés dans le NWSL Best XI

La star de San Diego Wave Alex Morgan et ses compatriotes de l’équipe nationale féminine américaine Sofia Huerta d’OL Reign et Mallory Pugh des Red Stars de Chicago ont été nommés mardi dans la première équipe du NWSL Best XI.

Morgan, un attaquant, a remporté le Golden Boot avec un record de 15 buts en carrière tout en aidant la franchise d’expansion à atteindre les demi-finales des séries éliminatoires.

Huerta s’est démarqué en défense pour OL Reign, tandis que Pugh a marqué 11 buts en tant que meilleur attaquant de Chicago.

– Carlisle: la joie de Portland Thorns – du rapport de Yates à la finale de la NWSL

Faisaient également partie de la première équipe le gardien de but de San Diego Kailen Sheridan ; les défenseurs Alana Cook (OL Reign), Naomi Girma (San Diego) et Carson Pickett (North Carolina Courage) ; les milieux de terrain Sam Coffey (Portland Thorns) et Lo’eau LaBonta (Kansas City Current); et les attaquantes Debinha (Caroline du Nord) et Sophia Smith (Portland).

Parmi les sélections de la deuxième équipe figuraient l’attaquante Megan Rapinoe et la milieu de terrain Rose Lavelle, toutes deux d’OL Reign. Ils ont été rejoints par une autre joueuse de l’équipe nationale américaine Becky Sauerbrunn (Portland).

Les 22 joueurs sélectionnés dans la première ou la deuxième équipe recevront des bonus en espèces.

“Félicitations à tous les gagnants des meilleures équipes de cette année”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, dans un communiqué. “Le travail acharné, le dévouement et la détermination de chacun de ces 22 joueurs sont ce qui rend la NWSL si spéciale, et j’ai hâte de les suivre alors qu’ils continuent à porter leur jeu et cette ligue vers de nouveaux sommets.”

Portland et Kansas City se rencontrent samedi dans le match pour le titre de la NWSL à Washington, DC

Meilleure équipe première du XI

Gardien de but: Kailen Sheridan (San Diego)

Défenseurs: Alana Cook (OL Reign), Naomi Girma (San Diego), Sofia Huerta (OL Reign), Carson Pickett (Caroline du Nord)

Milieux de terrain/attaquants: Sam Coffey (Portland), Lo’eau LaBonta (Kansas City), Alex Morgan (San Diego), Debinha (Caroline du Nord), Mallory Pugh (Chicago), Sophia Smith (Portland)

Meilleure deuxième équipe XI

Gardien de but: Adrianna Franch (Kansas City)

Défenseurs: Kelli Hubly (Portland), Hailie Mace (Kansas City), Tatum Milazzo (Chicago), Becky Sauerbrunn (Portland)

Milieux de terrain/attaquants: Kerolin (Caroline du Nord), Jess Fishlock (OL Reign), Rose Lavelle (OL Reign), Diana Ordóñez (Caroline du Nord), Megan Rapinoe (OL Reign), Ebony Salmon (Houston)