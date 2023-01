Alex Morgan et Crystal Dunn parmi les 24 du camp d’entraînement de l’USWNT en Nouvelle-Zélande

Becky Sauerbrunn, Alex Morgan, Crystal Dunn et Lindsey Horan dirigent la liste de 24 joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis pour le camp de janvier et les matchs des 17 et 20 janvier contre la Nouvelle-Zélande.

L’USWNT jouera ses premiers matchs en Nouvelle-Zélande en préparation de la Coupe du monde féminine, qui se jouera du 20 juillet au 20 août. 20 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’USWNT ouvrira le groupe E contre le Vietnam le 22 juillet.

Neuf clubs différents de la NWSL sont représentés sur cette liste, dirigés par cinq joueurs du Washington Spirit et trois joueurs chacun du Portland Thorns FC, du Kansas City Current, du San Diego Wave FC et de l’OL Reign.

La défenseuse Emily Sonnett et l’attaquante Lynn Williams reviennent dans l’alignement après s’être remises de blessures à long terme, mais les attaquantes Sophia Smith (pied) et Megan Rapinoe (cheville) seront absentes du camp.

“Nous pensons et planifions la Coupe du monde depuis longtemps, mais lorsque le calendrier se tournera vers l’année de la Coupe du monde, cela apportera certainement une concentration et une énergie renouvelées car le tournoi commence dans moins de 200 jours”, a déclaré US. a déclaré l’entraîneur Vlatko Andonovski. “Avoir amener l’équipe en Nouvelle-Zélande en janvier et jouer sur nos sites de Coupe du monde a tellement d’avantages que nous allons nous assurer de maximiser notre temps ensemble, de rendre ce voyage aussi productif que possible et de profiter d’une expérience unique autant de nos joueurs n’ont jamais été en Nouvelle-Zélande auparavant.”

ALIGNEMENT (club ; sélections/buts)

GARDIENS (3) : Adrianna Franch (Kansas City Current ; 10), Casey Murphy (North Carolina Courage ; 11), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars ; 86)

DÉFENSEURS (8): Alana Cook (OL Reign ; 19/0), Emily Fox (Racing Louisville FC ; 22/0), Crystal Dunn (Portland Thorns FC ; 126/24), Naomi Girma (San Diego Wave FC ; 10/0), Sofia Huerta (OL Reign ; 25/0), Hailie Mace (Kansas City Current ; 8/0), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC ; 211/0), Emily Sonnett (Washington Spirit ; 69/1)

MILIEUX DE TERRAIN (7) : Sam Coffey (Portland Thorns FC ; 4/0), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA ; 122/26), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC ; 7/1), Rose Lavelle (OL Reign ; 84/22), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC ; 46/7), Ashley Sanchez (Washington Spirit ; 17/3), Andi Sullivan (Washington Spirit ; 37/3)

ATTAQUANTS (6) : Ashley Hatch (Washington Spirit; 14/4), Alex Morgan (San Diego Wave FC; 200/119), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC; 20/4), Trinity Rodman (Washington Spirit; 10/2), Mallory Swanson (Chicago Red Stars; 82/25), Lynn Williams (Kansas City Current; 47/14)