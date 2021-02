Alex Morgan est de retour avec l’équipe nationale américaine pour la SheBelieves Cup après un combat contre COVID-19 pendant les vacances.

Morgan a raté le camp de janvier de l’équipe et une paire de matchs d’exhibition contre la Colombie à cause du coronavirus. Elle fait partie des 23 joueurs que l’entraîneur Vlatko Andonovski a appelés au camp avant le tournoi plus tard ce mois-ci.

Morgan vient de terminer un passage avec Tottenham, où elle est allée l’automne dernier pour jouer après la naissance de sa fille, Charlie.

Je pense que cela l’a certainement aidée, a déclaré Andonovski. Malheureusement, le COVID lui a maintenant pris du recul, mais je ne doute pas que la coquille puisse surmonter tous les obstacles en cours de route.

Christen Press est également de retour dans l’équipe, qui a raté les matchs de janvier et a joué à l’étranger avec Manchester United.

La Coupe SheBelieves, un tournoi à la ronde avec le Canada, le Brésil et l’Argentine, débutera le 18 février à Orlando, en Floride. Le gagnant sera déterminé par points.

La plupart des joueurs appelés au camp devaient arriver le 8 février, les joueurs actuellement en Angleterre devant arriver le 13 février.

La gardienne Ashlyn Harris et le défenseur Ali Krieger ont été laissés de côté, tous deux inclus dans le camp de janvier et les matches de Colombie.

Nous savons où ils se trouvent et où ils en sont. Nous connaissons la qualité. Nous savons à quoi nous pouvons nous attendre, a déclaré Andonovski. Et c’est une bonne occasion pour moi de regarder d’autres joueurs.

Tobin Heath, qui joue pour Manchester United, n’a pas non plus été inclus en raison d’une blessure à la cheville qui la mettra à l’écart pendant 10 à 12 semaines. Andi Sullivan a été abandonnée car elle a affaire à une souche quad.

Sam Mewis, la joueuse de football américaine en titre de l’année, s’est blessée à la cheville lors du deuxième match contre la Colombie, mais elle progresse plus vite que prévu, a déclaré Andonovski.

«C’est toujours un point d’interrogation sur la mesure dans laquelle nous allons pouvoir compter sur elle. Mais je suis assez confiant que nous allons la voir dans au moins un des matchs », a-t-il déclaré.

Andonovski a également invité trois joueurs à s’entraîner avec l’équipe: Mallory Pugh retrouve sa forme après une blessure. Emily Fox était le premier choix lors du récent repêchage de la National Women’s Soccer League par l’expansion de Louisville, et Jaelin Howell est junior à Florida State.

La liste des tournois de l’équipe nationale américaine par poste, avec affiliation au club:

Gardiens de but: Jane Campbell (Houston Dash), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Défenseurs: Alana Cook (Paris Saint-Germain), Abby Dahlkemper (Manchester City), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns), Kelley OHara (Washington Spirit), Margaret Purce (Sky Blue), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns) ), Emily Sonnett (Esprit de Washington).

Milieux de terrain: Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns), Rose Lavelle (Manchester City), Catarina Macario (Olympique Lyonnaise), Kristie Mewis (Houston Dash), Samantha Mewis (Manchester City).

Attaquants: Carli Lloyd (Sky Blue), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Manchester United), Megan Rapinoe (OL Reign), Sophia Smith (Portland Thorns), Lynn Williams (North Carolina Courage).

Formation des joueurs: Emily Fox (Racing Louisville), Jaelin Howell (État de Floride), Mallory Pugh (Chicago Red Stars).