Le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a déclaré qu’il le sentait en avant Alex Morgan retrouve sa netteté après l’avoir vue marquer un but et remporter un penalty lors de la victoire 2-0 des Américains sur la France.

Le match a été présenté comme un test massif pour l’équipe américaine la mieux classée, étant donné que la France était classée troisième dans le dernier classement de la FIFA et venait de remporter une victoire 3-1 sur l’Angleterre, six classée. Mais les États-Unis ont pris le contrôle tôt, car Morgan a été victime d’une faute dans la surface par la défenseuse française Aissatou Tounkara à la quatrième minute, Megan Rapinoe signant le penalty qui a suivi.

Morgan a ensuite doublé l’avantage des États-Unis à la 19e minute, prenant une avance de Christen Press et tirant devant la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin.

De là, les États-Unis étaient fermement aux commandes et ont tenu la France à distance pour le reste du match. Et ce ne sont pas seulement les buts de Morgan qui ont impressionné Andonovski.

« Aujourd’hui en tant que starter, je pense qu’elle a très bien exécuté son rôle », a-t-il déclaré à propos de Morgan. « Outre l’impact direct avec le [penalty] et un objectif, elle a également été très impliquée dans notre construction. Elle a réussi à tenir le ballon, à amener les milieux de terrain dans le match et à relâcher la pression pour nous. «

Alex Morgan a marqué un but et a remporté un penalty pour un autre lors de la victoire 2-0 de l’USWNT contre la France. Catherine Steenkeste / Getty Images

Morgan a été mise à l’écart plus tôt cette année avec un épisode de COVID-19 et a donné naissance à sa fille Charlie l’année dernière. Mais Andonovski a senti que Morgan avait franchi le cap en termes de regain de netteté et de forme physique au cours du mois dernier.

« De toute évidence, nous n’analysons pas seulement chaque match mais chaque entraînement, et au cours des deux derniers entraînements, c’est presque comme si elle l’avait heurté. [up] un cran, c’était juste un peu plus concentré, un peu plus concentré « , at-il dit. » Et nous, en tant que personnel, nous parlions de la façon dont elle a récupéré l’instinct du tueur. Avec juste un peu d’espace et de temps, elle marquait des buts, ce qui était très encourageant pour nous, et elle l’a montré dans le match de ce soir. «

Morgan est revenu pour les États-Unis lors de la SheBelieves Cup en février, mais la clé était d’obtenir une pré-saison complète avec le club Orlando Pride.

« J’attendais vraiment avec impatience ce camp en général parce que la pré-saison avec Orlando s’est très bien déroulée », a-t-elle déclaré. « Je sentais que je pouvais gagner ce pourcentage de couple [points] que je manquais juste quand je revenais de grossesse, alors je me sentais vraiment bien d’entrer dans ce camp. J’étais vraiment heureux d’avoir des minutes et les deux matchs, et j’avais l’impression que ce soir, nous avions une bonne performance. Et c’est toujours agréable d’être sur la feuille de match contre la France, ça le rend encore plus spécial. «

Andonovski, qui a porté son record en tant qu’entraîneur féminin des États-Unis à 17-0-1, était également satisfait de l’ensemble de la performance de l’équipe, dans laquelle les États-Unis semblaient plus nets que le match nul 1-1 de dimanche contre la Suède.

« Cette équipe est la meilleure lorsqu’elle est testée, et j’ai pensé que c’était un excellent test pour nous de voir à quelle vitesse nous pouvons nous adapter du match contre la Suède à ce match », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « L’une de ces choses, c’est que j’ai dit que nous n’étions pas assez patients et que nous n’étions pas assez propres lors du dernier match, qui dans ce match, nous avons fait du très bon travail. »